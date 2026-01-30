Chồng nói tôi chỉ biết 'bào' tiền của anh

20 triệu thu nhập của tôi ít so với anh nhưng tôi nghĩ với mức lương đó, khéo vun vén, tôi vẫn có thể sống ổn.

Tôi và chồng kết hôn được vài năm. Anh làm kinh doanh, có thu nhập tốt, mỗi tháng hơn 100 triệu đồng. Tôi đi làm văn phòng, lương khoảng 20 triệu. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định vai trò khá rõ: anh tập trung kiếm tiền, còn tôi lo phần lớn việc gia đình. Anh đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, công việc bận rộn, áp lực. Việc nhà, chăm con, đối nội đối ngoại hai bên gần như một tay tôi cáng đáng.

Bình thường, tôi không thấy mình thiệt thòi. Anh đưa tiền cho tôi thoải mái chi tiêu, không kiểm soát. Tôi thích mua gì, cần sắm sửa gì cho gia đình, cho con, anh đều đồng ý. Mỗi lần đi công tác xa, anh vẫn nhớ mua đặc sản về cho vợ con. Cuối tuần, nếu không quá bận, anh cũng cố gắng đưa cả nhà đi chơi. Có những lúc tôi hỏi ý kiến anh về một món đồ hơi đắt, anh chỉ nói ngắn gọn: "Em thấy cần thì mua".

Nhìn bề ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi rất may mắn nhưng chỉ cần cãi nhau, mọi thứ lại đổi khác. Trong lúc nóng giận, anh thường buông những câu khiến tôi lạnh người như: "Em chỉ biết bào tiền của anh", "Cái nhà này một tay tôi mua, tôi sắm sửa", "Anh chưa từng hỏi tới hay đụng tới một đồng của em, em làm lương bao nhiêu anh còn không biết", "Em chẳng làm được cái gì cả", "Có thế cũng không làm được, đúng là ngu như bò".... Mấy lần đầu còn nói nhẹ nhàng, càng những lần sau càng nói quá đáng hơn, cay nghiệt hơn. Những lời ấy như xóa sạch mọi cố gắng âm thầm của tôi suốt thời gian qua.

Tôi biết mình kiếm ít hơn nên càng cố gắng chăm lo gia đình để chồng yên tâm làm việc. Tôi chưa từng nghĩ tiền anh đưa là nghĩa vụ hay là thứ tôi có quyền đòi hỏi. Nhưng khi những lời đó được nói ra, tôi chợt nhận ra trong lúc giận dữ, anh xem tôi như người ăn bám hơn là một người vợ đồng hành.

20 triệu thu nhập của tôi ít so với anh nhưng tôi nghĩ với mức lương đó, khéo vun vén, tôi vẫn có thể sống ổn. Và tôi đang dùng toàn bộ lương thưởng của mình để lo chi tiêu trong nhà. Tôi chỉ nghĩ rằng "của chồng công vợ" và cố gắng vun vén, lo những việc nhỏ nhỏ, còn anh tập trung làm ăn và lo việc lớn hơn như mua nhà, mua đất, mua xe, tích lũy,... Không ngờ hóa ra anh luôn coi nhẹ đóng góp của tôi. Tôi tổn thương, chạnh lòng, nước mắt không rơi nổi. Tôi như kiểu bị hoang mang, không biết nên nghĩ thế nào về chồng, về gia đình hiện tại, cũng không biết nên đối xử với chồng như trước hay nên thế nào. Tôi từng nghĩ chồng rất yêu mình nhưng hình như không phải vậy.

