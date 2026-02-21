Chồng không về ngoại dịp Tết nên tôi để các con tự chúc Tết ông bà nội

Mình tôi đưa các con về nhà nội, để cho các con vào chúc Tết ông bà, tôi đứng ngoài ngõ, xong xuôi, chúng tôi về nhà ngoại.

Vợ chồng chúng tôi thường xuyên cáu kỉnh nhau. Chồng tôi nợ nần bên ngoài nhiều. Tết không đưa được bất kỳ đồng nào để tôi chi tiêu, sắm sửa cho gia đình, con cái ngoài việc mua một ít thức ăn cho các bữa cơm gia đình. Tôi biết chồng nợ nần nhiều nên chỉ nói: chồng người Tết đến đưa vợ hàng chục triệu, chồng nhà này chán quá. Chồng tôi nghe, không nói năng gì. Tiền du lịch cả gia đình khoảng 35 triệu đồng, ngoài ra là mua sắm cho gia đình, con cái.

Chồng thường nói tôi không biết trân trọng sự cố gắng của anh, dù nhà cửa bố mẹ anh để lại, anh đều bán hết để trả nợ cá nhân. Tôi nhiều khi bị chủ nợ của chồng gọi điện đòi, rồi nhìn thấy chồng nợ nần mấy chục năm chưa trả xong, tiền nong không có, hay cáu kỉnh, bực dọc với anh, thành ra không khí gia đình vui được vài hôm rồi lại cãi cọ, cứ thế lặp đi lặp lại.

Tết này, sau khi đi du lịch về, chúng tôi có kế hoạch về quê nội, ngoại. Quê nội tôi ở gần Hà Nội nên chỉ đi khoảng 40 phút là tới nơi. Còn quê ngoại cách Hà Nội 200 km nên tôi dự định qua nhà nội trước, rồi qua nhà ngoại. Nhưng chồng tôi cố tình không về ngoại, vì vốn anh có xích mích (cãi nhau với mẹ tôi và còn nợ nần vài người ở quê vợ). Tôi cũng không hiểu rõ lý do chồng không muốn về ngoại là gì, chỉ đoán vậy. Nhưng chồng lại muốn tôi đưa các con về nội ăn Tết cho bố mẹ chồng vui.

Cuối cùng, mình tôi đưa các con về nhà nội, để cho các con vào chúc Tết ông bà, tôi đứng ngoài ngõ, xong xuôi, chúng tôi về nhà ngoại. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi không gọi hay nhắn hỏi han gì con cái. Xong Tết, tôi cũng về luôn nhà mình, không về thăm bên nội. Hoàn cảnh gia đình tôi như vậy. Theo các độc giả, tôi hay chồng sai, sai chỗ nào? Tôi là người trong cuộc, thật rối vì không biết gia đình mình nên thế nào. Cảm ơn độc giả.

Thanh Hằng