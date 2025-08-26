Chồng mua vé máy bay cho bố về nước nhưng không nói với tôi

Không phải tôi tiếc tiền mà là cách anh quyết định một chuyện liên quan đến tài chính và kế hoạch gia đình lại không bàn gì với vợ.

Tháng 11 năm nay, tôi dự định đưa ba mẹ mình đi du thuyền mừng sinh nhật tuổi 60 của ba. Thế nhưng vì bận rộn với công việc và tài chính phải dồn vào một dự án lớn, kế hoạch ấy đành hoãn lại. Trong lòng tôi vẫn nhiều day dứt vì chỉ mong ba mẹ tuổi đã cao được một lần tận hưởng cuộc sống thoải mái. Ông bà ngoại thương con, thấy tôi phải xoay xở số vốn rất lớn cho dự án nên cũng chủ động từ chối, không muốn đi đâu xa vì sợ tôi tốn kém thêm.

Gần đây, tôi dự định về Việt Nam giải quyết công việc. Thế nhưng khi về thăm nhà chồng, trong bữa cơm bất ngờ chồng mời bố ruột cùng đi. Ông đồng ý ngay. Ông mới sang Mỹ, ở được hơn năm tháng, theo lịch sang năm mới về quê. Vậy mà chồng đã vui vẻ rủ ông đi ngay lần này, sang năm tiếp tục mua vé về thăm quê như dự tính. Điều khiến tôi bất ngờ là anh chỉ nói cho tôi biết sau khi đã mời xong, mặc định chúng tôi sẽ phải mua vé cho bố.

Tôi nhớ lại một năm trước, vợ chồng từng bỏ tiền mua vé cho ba mẹ tôi về Việt Nam khi mẹ tôi cần trị bệnh, còn bố tôi bay từ bang khác sang để trông nhà giúp tôi. Lần đó, chồng nhắc: "Anh đã lo cho ba mẹ em". Thật ra, số tiền ấy đâu phải tiền riêng của anh, đó là tiền chung của hai vợ chồng. Nghĩa là cả hai bên gia đình đều từng được quan tâm, không có chuyện thiên vị ai. Lần này, trong lòng tôi lại không thoải mái. Không phải vì tiếc tiền mà vì cách anh quyết định một chuyện liên quan đến tài chính và kế hoạch gia đình mà không hề bàn bạc với vợ.

Tôi góp ý, chồng gạt đi, cho rằng tôi ích kỷ, chỉ muốn lo cho ba mẹ mình mà không vui khi thấy bố chồng được quan tâm. Thật ra, tôi đâu phải người khó ưa hay phân biệt. Bố chồng từng sang nhà tôi ở vài tháng, gia đình tôi vẫn đưa ông đi du lịch khắp nơi. Chưa bao giờ đi chơi xa mà chúng tôi bỏ ông ở nhà một mình. Bố chồng cũng bằng tuổi ba mẹ tôi nhưng đã nghỉ hưu hơn 20 năm nay, còn ba mẹ tôi vẫn phải đi làm sáu ngày một tuần để lo cho cuộc sống.

Khi thấy sắc mặt tôi thay đổi, chồng mới quay sang nói với bố rằng: "Thôi ba ở nhà cũng được". Cuối cùng, bố anh không đi nữa, nhưng vợ chồng tôi lại to tiếng. Tôi không quan trọng chuyện cái vé, chỉ buồn vì anh đặt tôi vào thế đã rồi, khiến tôi không còn tiếng nói trong những quyết định chung. Tôi thật sự không biết mình có ích kỷ như lời anh nói, hay chỉ đơn giản là muốn được tôn trọng và chia sẻ trong cuộc sống vợ chồng.

Huệ Phương