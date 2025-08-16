Chồng không quan hệ chăn gối từ khi tôi bắt anh triệt sản

Anh bảo triệt sản nam không an toàn, có nguy cơ viêm nhiễm, biến chứng và gây mất tâm tính của nam giới.

Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi, cưới nhau 5 năm và có bé gái 4 tuổi. Chúng tôi từng học chung một trường đại học và sau đó lập nghiệp tại Bình Dương. Chồng tôi khá trầm tính và chín chắn, đang là quản lý ở bộ phận sản xuất của nhà máy, thu nhập từ 50-60 triệu đồng mỗi tháng. Anh đưa lương tôi giữ để chi tiêu và cho tôi quyền tự chi tiêu sao cho hợp lý. Đồng nghiệp và bạn bè đều nhận xét anh là người có trách nhiệm, dễ hòa đồng. Với vợ con, anh cũng chu đáo, có quà lễ tết, dẫn vợ con đi du lịch khi có thời gian rảnh. Về nhà, anh phụ việc nhà, chơi với con. Nhược điểm là anh thường xuyên phải sử dụng điện thoại để chỉ đạo sản xuất ở nhà máy, thỉnh thoảng nhậu với khách hàng, anh em cơ quan.

Trong thời gian thai sản, tôi ở nhà chăm con, có hai bên nội ngoại thay phiên phụ chăm cháu trong 3 năm đầu. Sau thời gian đó tôi nghỉ việc ở nhà chăm con và mở quán kinh doanh nhỏ nhưng không thành công, đành nghỉ bán. Thời gian ở nhà nội trợ, tôi thấy mình như gánh nặng nên báo anh kiếm việc làm. Anh cũng kiếm được một số việc làm giờ hành chính, gần nhà, nhưng lương thấp, 6-8 triệu đồng mỗi tháng, tôi không muốn làm. Anh bảo vậy cứ ở nhà nội trợ và học thêm tiếng Anh, học các kỹ năng mềm để phát triển bản thân, đừng suy nghĩ nhiều.

Gần đây, nội ngoại cũng mong muốn tôi sinh bé thứ hai. Tôi hỏi ý anh, anh bảo nếu được thì sinh con thứ hai cho con có anh có em sau này, còn muốn hay không do tôi quyết định. Nhìn vào kinh tế hiện tại, sau khi trừ các khoản chi tiêu, mỗi tháng chỉ dư 25-30 triệu đồng, nhà xây vẫn nợ tiền ngân hàng, hai bên nội ngoại cũng không hỗ trợ được, các chi phí nuôi con ăn học giờ khá đắt đỏ. Tôi bàn anh hoãn sinh con tầm 3 năm nữa, anh cũng đồng ý.

Mọi chuyện bắt đầu phát sinh từ đây, sau khi sinh bé thứ nhất, tôi thực hiện cấy que nhưng sau một năm bị rong kinh nhiều nên tôi tháo bỏ. Tôi tìm hiểu các phương pháp khác nhưng không an toàn. Tôi đề xuất bảo quản tinh trùng và thắt ống dẫn tinh nam nhưng anh phản đối, bảo không an toàn, triệt sản nam có nguy cơ viêm nhiễm, biến chứng và gây mất tâm tính của nam giới. Sau đó anh có đề nghị dùng bao cao su khi quan hệ nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi bảo anh ích kỷ, chỉ biết bản thân, là con người mà không kiềm chế được chuyện đó, không thắt ống dẫn tinh thì tôi không cho đụng vào người.

Ba tháng gần đây anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi, ít về nhà hơn, lý do nhà máy sản xuất nên trực thường xuyên. Tôi cũng điều tra qua các bạn bè, đồng nghiệp thì báo nhà máy mở lô hàng mới, phải tăng ca nhiều. Về nhà anh vẫn phụ vợ các công việc nhà, chơi với con, nhưng anh nói chuyện với tôi ít hơn và tuyệt nhiên không xảy ra quan hệ vợ chồng, mặc dù trước đây nhu cầu sinh lý anh khá cao và chúng tôi hòa hợp trong chuyện đó. Thực sự chiến tranh lạnh ba tháng với chồng, tôi rất mệt mỏi, phải thuyết phục chồng như thế nào để anh đi triệt sản nam? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hồng Ánh