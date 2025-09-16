Chồng không muốn chuyển khỏi căn nhà hai tháng ngập 7 lần

Tôi phải nghỉ làm, con phải nghỉ học vì đường vào nhà bị ngập sâu, không chạy xe chở con đi học được.

Chồng tôi 38 tuổi, làm tài xế. Tôi 34 tuổi, là viên chức và buôn bán online thêm. Chúng tôi có hai con đang học cấp một. Tổng thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng khoảng 40-50 triệu đồng. Chúng tôi nợ ngân hàng khoảng 450 triệu đồng, mỗi tháng trả cả gốc và lãi tầm 15 triệu. Vợ chồng tôi có hai lô đất, một lô 5x33 m có sổ đang cắm ngân hàng, cách cơ quan tôi 60 phút chạy xe máy; một lô 6x17 m vị trí đẹp hơn, đường thông 6 m, gần chợ, trường học, cách cơ quan tôi 45 phút chạy xe máy. Hiện tại vợ chồng tôi ở căn nhà cách cơ quan tôi 10 phút chạy xe máy. Ngôi nhà này 5x32 m, gần chợ, trường học rất tiện, đặc biệt hàng xóm đều là người cùng quê nên rất thân thiện, hòa đồng. Nói chung chồng tôi rất thích ở đây vì hàng xóm hợp gu ăn nhậu.

Vấn đề nhức nhối là chỗ tôi ở từ khi làm đường cao tốc, thường xuyên ngập lụt. Ngày trước chưa làm đường cao tốc, 2-3 năm mới ngập một lần do xả đập, nhưng năm nay từ khi đường cao tốc làm gần xong, trong hai tháng nay nhà tôi ngập bảy lần. Mỗi lần ngập từ một hai ngày, dọn nhà rất mệt mỏi. Tôi phải nghỉ làm, con phải nghỉ học vì đường vào nhà bị ngập sâu, không chạy xe chở con đi học được. Căn nhà này, vợ chồng tôi xây được mười năm, nhà cấp bốn nhưng xây dựng để ở nên rất tâm huyết, chọn vật liệu loại tốt, đẹp. Có người anh làm bên thiết kế nữa nên anh ấy thiết kế cho ngôi nhà nhìn rất thích. Tôi còn nhớ lúc đó nhà tôi xây xong, rất nhiều người dân gần đó đến xem và xin bản vẽ xây nhà giống nhà tôi. Chồng tôi rất sạch sẽ, lau chùi nhà cửa thường xuyên nên 10 năm rồi nhà tôi nhìn còn rất mới.

Vợ chồng tôi dự kiến mười năm sau, con vào đại học hết mới xây lại nhà, còn giờ là khoảng hai năm nữa trả xong nợ ngân hàng và sẽ dành tiền mua xe bảy chỗ để đi lại, mỗi lần về quê cho tiện. Nhưng giờ nhà cứ ngập thế này, bao nhiêu dự tính bị thay đổi. Nếu tiếp tục ở ngôi nhà này, mùa mưa ngập lụt thường xuyên thật sự rất khổ. Tôi bàn với chồng bán lô đất 6x17 m được khoàng 950 triệu đồng (cách đây một tháng có người mua giá này nhưng tôi không bán), mua lô đất khác gần nhà tôi nhưng ở vị trí cao hơn không bị ngập. Chỗ tôi đang ở, mua lô đất khoảng một tỷ chỉ có giấy tờ tay, không có sổ. Sau đó đợi mùa nắng, nhà tôi không bị ngập đăng bán nhà đang ở, nếu bán được sẽ xây nhà trên lô đất mới. Tuy nhiên phương án này không khả thi vì chỗ tôi ở bị ngập nổi tiếng rồi, bán được nhà là rất khó.

Tôi lại nghĩ đến phương án bán lô đất kia nữa là có tiền xây nhà luôn. Lô này bán được khoảng một tỷ. Thật sự bán hai lô đất có sổ hồng riêng đổi lại xây nhà trên lô mới mua giấy tờ tay, tôi không nỡ mà chồng tôi cũng không chịu. Anh bảo nếu muốn không ngập thì bán lô 950 triệu kia, xây lại nhà đang ở chứ anh không muốn đi chỗ khác. Vấn đề là ngập cả đường vào nhà chứ không phải mỗi nhà. Nếu nhà xây cao hơn, mỗi lần ngập lụt, đường ngập sao mà vào nhà được, không lẽ bữa đó ra nhà nghỉ ngủ. Anh bảo ngủ nhà nghỉ một hai ngày thay đổi không khí cũng tốt, nhưng tôi không muốn.

Bạn bè khuyên tôi nên xây nhà trên lô đất 6x17 m để ở vì lô này vị trí đẹp lại cao ráo, còn tôi mà mua lô khác gần nhà tôi đang ở có thể không ngập nhưng tương lai sẽ ngập vì nguyên khu vực này thấp nhất nên nước các nơi khác sẽ đổ dồn về; còn nhà đang ở thì cho thuê chứ hiện tại không bán được đâu. Nếu xây nhà trên lô 6x17 m, tôi chạy xe đi làm 45 phút, nghĩ thôi đã thấy sợ vì tôi tay lái yếu. Mấy tuần nay nghĩ đến chuyển nhà sao cho hợp lý mà tôi mất ăn mất ngủ, còn chồng cũng ý kiến vậy nhưng người quyết vẫn là tôi. Tôi rất cần phương án hợp lý và hợp kinh tế nhất cho gia đình, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

