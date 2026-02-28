Chồng không khiến tôi thoả mãn

Tôi trao đổi thẳng với chồng, anh chỉ xin lỗi và giải thích vì mệt; một vài lần nữa tôi nói lại thì anh bảo quan trọng hóa vấn đề.

Vợ chồng tôi đều 33 tuổi, cưới được 6 năm, có một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Chúng tôi đến với nhau sau một năm tìm hiểu, yêu đương. Chồng tôi là người thật thà, tốt bụng; tuy sống khá vô tâm và khô khan nhưng anh rất có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con. Chúng tôi đều là viên chức, không giàu có nhưng cũng không áp lực về chuyện tài chính, nhà cửa.

Ba năm đầu, cuộc sống của vợ chồng tôi rất ổn, hòa hợp, sau khi có con thì phát sinh vấn đề. Chuyện chăn gối chúng tôi gặp trục trặc, tần suất và thời gian quan hệ giảm đi. Quan trọng nữa là chất lượng những lần gần gũi không ổn, thường là tôi không có cảm giác thỏa mãn. Ban đầu, tôi tự âm thầm chịu đựng, khóc thầm, tự trách mình về nhu cầu của bản thân.

Rồi tôi trao đổi thẳng thắn với anh. Anh chỉ xin lỗi và giải thích vì mệt; một vài lần nữa tôi nói lại thì anh bảo tôi quan trọng hóa vấn đề. Tôi cũng tự tay mua thuốc, ngâm rượu thuốc, các món ăn... để hỗ trợ anh nhưng anh không thực sự hợp tác, kêu khó uống hoặc uống gọi là có chứ không đều đặn. Thời gian gần đây anh đi khám sức khỏe, bị máu mỡ, men gan và aixit uric tăng.

Tôi yêu gia đình mình, còn tình cảm với anh, nhưng dường như tôi đang dần dần chai sạn... Tôi có kế hoạch lấy bé thứ hai và quan trọng là cải thiện quan hệ vợ chồng nhưng bây giờ thực sự nản, không biết nên làm thế nào, bắt đầu từ đâu. Chuyện này khá tế nhị nên tôi cũng không tâm sự cùng bạn bè hay đồng nghiệp. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Hồng Ngọc