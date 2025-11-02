Chồng không còn ham muốn dù trước đó là người có nhu cầu cao

Trước đây nhu cầu chăn gối khá cao, khi gặp stress có làm ảnh hưởng tới chuyện chăn gối của chồng tôi không?

Chồng tôi 50 tuổi, vợ chồng kinh doanh cùng nhau. Cách đây hơn một năm, trong việc kinh doanh có xảy ra một số chuyện khiến hai vợ chồng đều stress, đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Sau việc làm ăn không thuận lợi, chồng tôi bị bệnh, phải phẫu thuật, giờ đã ổn định. Từ đó đến nay đã hơn một năm, tôi để ý chồng không còn ham muốn chuyện chăn gối (trước đây anh có nhu cầu khá cao).

Nhiều lúc tôi gợi mở mà anh cũng không ham muốn gì. Một người đàn ông trước đây nhu cầu chăn gối khá cao, khi gặp stress (trong công việc hay bệnh tật) có làm ảnh hưởng tới chuyện chăn gối của họ không? Chồng tôi là người sống nội tâm, có nhiều chuyện từ lâu mà anh ấy vẫn hay để ý và nhắc lại.

Quỳnh Ngân