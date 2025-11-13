Chồng không chung thủy, lại để mình tôi lo kinh tế

Tôi rất muốn ly hôn, vì thật sự có chồng mà mọi gánh nặng kinh tế tôi đều phải lo, còn chồng chẳng quan tâm, lại gái gú.

Tôi 24 tuổi, lấy chồng được 5 năm và có một bé 4 tuổi. Chồng hơn tôi 14 tuổi. Ngày mới quen, anh rất chiều chuộng, quan tâm tôi. Vài lần tôi muốn chia tay, anh lại "văn vở", làm đủ trò để tôi thương hại rồi quay lại, cuối cùng cưới anh. Sau này tôi mới hiểu, tính anh vốn là như vậy, chỉ giỏi nói, còn khi cưới về thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Ngày đó, tôi còn quá ngây thơ, suy nghĩ non nớt. Tôi tưởng lấy chồng lớn tuổi sẽ được quan tâm, yêu thương. Nào ngờ, khi tôi mang bầu, anh bỏ bê, chẳng hề quan tâm. Dù bụng bầu to, tôi vẫn phải đi bán hàng, còn anh đi chơi. Anh ham vui, đánh bài, cá độ, lô đề.

Khi tôi vừa sinh xong, anh báo nợ 300 triệu đồng. Vì con còn nhỏ, tôi đành chấp nhận sống tiếp và tha thứ, nhưng bản chất không bao giờ thay đổi, vẫn chơi bời như cũ. Khi con được 13 tháng, tôi cai sữa và đi làm để lo kinh tế, nuôi con, không nhờ vả gì anh. Thời gian cứ thế trôi, tôi cam chịu mãi, nhiều lần muốn ly hôn nhưng không đủ can đảm. Sau một thời gian, anh lại báo nợ thêm 200 triệu đồng. Tôi chán nản, làm thủ tục đi Đài Loan, anh dọa mang con đến công ty môi giới, nói xem ai dám cho tôi đi. Anh nói nhiều, làm tôi mềm lòng nên ở lại. Sau đó, tôi ra Hà Nội làm việc, anh ở quê. Mỗi lần tôi về, vợ chồng vẫn quan hệ như bình thường.

Rồi tôi đọc được tin nhắn anh quan tâm một cô gái cùng chỗ làm, để ý từng chút một, nào là xào mì, pha nước, giống hệt như hồi mới yêu tôi. Tôi hỏi thì anh bảo chỉ là "tình cảm anh em thân thiết", quý mến thôi. Tôi nói rõ là không chấp nhận chồng mình quan tâm người khác hơn cả vợ như thế. Thay vì lo cho người khác, sao không chia sẻ, tâm sự tới vợ mình? Vợ chồng cãi nhau. Anh hứa sẽ không liên lạc với cô bé đó nữa, nhưng chỉ được một tháng, anh lại gọi điện, rủ cô ta đi ăn sáng, cà phê. Chưa dừng lại ở đó, anh vẫn tiếp tục cờ bạc. Tôi thực sự quá mệt mỏi.

Tôi rất muốn ly hôn, vì thật sự có chồng mà mọi gánh nặng kinh tế tôi đều phải lo, còn chồng chẳng quan tâm, lại gái gú. Hôm nay, tôi vô tình xem điện thoại anh, thấy anh tìm kiếm thông tin về gái và cờ bạc. Điều đó khiến tôi hiểu rằng, trong đầu anh đã có người khác. Tôi mệt mỏi lắm, lại hay suy nghĩ, không biết làm sao để đủ can đảm ly hôn, sống như thế này thật sự quá bế tắc. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Hà Thu