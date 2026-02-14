Chồng không cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp như đồng nghiệp

Ở cơ quan và nhà tôi đều nghĩ đến anh, nhiều đêm tỉnh giấc vì mơ thấy gì đó rồi không ngủ lại được, nhớ anh.

Tôi có gia đình, người ngoài nhìn vào thấy đó là niềm mơ ước của rất nhiều phụ nữ. Với tôi, chồng chỉ ở trên mức trung bình, không như bản thân mong đợi. Chúng tôi lấy nhau gần 7 năm, có bé trai hơn 5 tuổi. Vợ chồng thu nhập khá ổn định, chồng tôi có vẻ ngoài điển trai, không ưa nhậu nhẹt, không rượu chè, gái gú, không cờ bạc, ... nói chung toàn là ưu điểm. Ngặt một nỗi chồng tôi không phải người keo kiệt nhưng lại tính toán khi cho ai cái gì, lúc nào cũng chỉ sợ thiệt hơn.

Còn tôi, trước đây mang ơn nhiều người nên giờ phải trả ơn là lẽ đương nhiên. Mỗi lần như thế anh lại khó chịu ra mặt, thậm chí giận dỗi tôi. Lúc nào tôi cũng muốn sống sao cho phải đạo, phải nghĩa với những người xung quanh mình, chồng không như thế. Hai gia đình có hoàn cảnh khác nhau nên cách sống cũng khác. Gia đình anh không có người thân thích bên cạnh, họ hàng ở xa, có người ở gần cũng lạnh nhạt như người ngoài nên anh không nhận được tình cảm của họ. Sau này anh cũng không biết "cho" đi, cộng thêm tính cách cộc cằn.

Vợ chồng tôi nhiều lần bất đồng quan điểm, mỗi lần cãi nhau là anh lại sửng cồ, xưng hô mày tao. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn ly hôn cho xong, thế nhưng không làm được vậy. Có lần in đơn ra rồi mà tôi không đủ can đảm ký vào. Tôi thấy tội cho con mình sau này sẽ không có bố. Nói về bản thân, ở cơ quan có người đồng nghiệp dễ mến, chúng tôi làm việc rất hợp, hiểu ý nhau, giống như là tri kỷ vậy. Dần dần anh mến tôi và tôi cũng thế nhưng cả hai để trong lòng không nói ra. Anh cũng có gia đình và con trai hơn chúng tôi một tuổi. Vợ anh làm chung cơ quan nhưng khác bộ phận với chúng tôi.

Trước đây trong giấc ngủ tôi mơ thấy anh ấy mấy lần, trung bình khoảng một mợ thấy 12 lần. Gần tết tôi thường mơ thấy anh ấy nhiều hơn. Có một hôm chúng tôi hẹn gặp nhau riêng, anh bảo thích tôi từ lâu nhưng không dám nói, anh hay mơ thấy tôi dạo gần đây. Chúng tôi trao nhau những cái ôm và nụ hôn ngọt ngào (tuy nhiên không đi quá giới hạn). Tôi thấy ở bên anh vừa có cảm giác an toàn vừa ấm áp, cảm giác đó không có được từ chồng tôi. Chồng tôi coi nặng kinh tế, tiền bạc hơn tình cảm. Khi có tiền chồng tôi vui vẻ, hết tiền có thể dùng bất kỳ lời nào nặng nề nhất để lăng mạ, chửi bới vợ, coi tôi như tội phạm, vì tôi mà hết tiền. Thực tế ở gia đình này, chi tiêu cái gì chồng tôi cũng biết. Còn tôi, cho dù sống nghèo nhưng chỉ cần hiểu và thương nhau là đủ.

Anh đồng nghiệp nói anh và vợ cũng không hợp nhau như vợ chồng tôi. Nói chung chúng tôi là một cặp trời sinh nhưng vì gặp nhau muộn nên giờ lâm vào hoàn cảnh như thế này. Tôi biết tình cảm đó rất tội lỗi, anh cũng vậy vì chúng tôi đã có gia đình và những đứa con, nếu cứ đến với nhau sẽ tội nghiệp cho những người còn lại. Hơn nữa anh, tôi và vợ anh lại làm cùng cơ quan, nếu chuyện này vỡ lở, chúng tôi không biết thế nào. Có lúc anh nói hãy làm theo những gì con tim mách bảo, rồi nghĩ lại anh có cùng suy nghĩ như tôi, luôn nghĩ cho những đứa con của hai gia đình. Tôi đã chủ động nói với anh rằng cả hai nên coi nhau như trước đây, chưa có chuyện gì. Anh cũng đồng ý như vậy.

Tôi cũng đồng ý với anh như vậy nhưng sợ không làm được. Chẳng thà tôi và anh không làm chung cơ quan, đằng này làm chung văn phòng, ngày nào cũng gặp mặt nhau, rất khó để có thể quên anh. Tôi nhớ anh mỗi ngày. Ở cơ quan và ở nhà tôi đều nghĩ đến anh, nhớ anh trong giấc ngủ. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc vì mơ thấy gì đó rồi không ngủ lại được, nhớ anh. Giờ tôi không biết phải làm sao, sợ không có đủ tự tin để quên anh một cách dễ dàng vì làm chung, cả hai lại càng không thể đến với nhau do còn nhiều hệ lụy kéo theo. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Hà Thảo