Chồng không chịu bỏ thói quen độc hại dù ảnh hưởng sức khỏe vợ con

Tôi 34 tuổi, kết hôn sáu năm, có con gái 7 tuổi, con trai 2 tuổi. Chồng tôi làm văn phòng, ban ngày bận rộn, tối về mới có thời gian thư giãn. Tôi cũng đi làm, lại lo cơm nước, con cái nên đến tối, sau khi dạy con học, chỉ muốn ngủ sớm để sáng hôm sau tỉnh táo. Nhưng gần đây, giấc ngủ của tôi bị xáo trộn vì thói quen của chồng. Anh thường nằm trên giường, cầm điện thoại lướt mạng, trước đây chỉ đọc tin tức, xem facebook, giờ hay nghe review phim hoặc xem video tới khuya. Ánh sáng từ màn hình chói vào mắt, tiếng từ video khiến tôi và các con khó ngủ, thậm chí con ngủ rồi còn bị tỉnh giấc.

Tôi nhắc anh ngay thì anh mở nhỏ lại chút chứ không tắt hẳn, hôm sau lại đâu vào đó. Tôi bảo anh muốn xem thì đeo tai nghe vào nhưng anh chẳng nói gì, chỉ giảm âm lượng. Anh còn vô lý đến mức, con lớn mà không chịu ngủ sớm thì mắng con, trong khi người làm ồn ào là mình. Nhiều hôm tôi bực mình nói lại thì thành ra vợ chồng hậm hực, không vui. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lo bữa sáng, đưa con đi học, người mệt rã rời. Trong khi đó, anh ngủ vẫn ngủ nướng thêm rồi dậy đi làm. Có hôm tôi bảo anh sang phòng khác ngủ, anh không chịu. Nhiều hôm tôi muốn đưa các con sang phòng khác ngủ mặc kệ anh nhưng phòng đó không tiện bằng phòng đang ngủ, dù sao đồ đạc cũng đủ bên này, lại không phải leo lên tầng cao.

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ sức khỏe và tâm trạng sẽ ảnh hưởng, kéo theo cả mối quan hệ vợ chồng đi xuống, còn cả sức khỏe của con nữa. Nhưng nếu sang phòng khác ngủ, sợ anh lại ôm cả điện thoại theo sang. Hoặc nếu không sang theo, tự tôi lại cảm thấy trống trải khi không ngủ cạnh chồng, rồi cũng sợ vợ chồng không ngủ cùng nhau sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

