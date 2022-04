Chồng không chia sẻ niềm vui gì từ khi tôi bị bệnh

Vợ chồng tôi cùng nhau đi đoạn đường dài 14 năm, tất cả thay đổi từ khi tôi bị u vú.

Tôi đã chữa ổn định gần một năm. Vợ chồng tôi có hơn mười năm hạnh phúc. Anh hiền lành, vui vẻ. Tuy nhiên, hơn năm nay, anh không hề chia sẻ bất kỳ niềm vui, thành công nào với tôi. Anh được bằng khen hoặc có điều thú vị gì đều gửi hình ảnh, thông tin cho gia đình anh, đồng nghiệp, bạn bè, không hề cho tôi biết. Điều đó làm tôi suy nghĩ và rất buồn. Tôi nhắn tin trách móc, anh bảo đừng nâng cao quan điểm, bệnh hoạn.

Tôi chảy nước mắt, nghĩ có lẽ mình như thế thật. Bao năm tôi làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ, nội trợ và buôn bán. Nay tôi đau thì chỉ bản thân cảm nhận. Chồng để tôi thoải mái dùng điện thoại của anh, vài lần vào mạng xã hội thấy anh chia sẻ hình đi ăn, đi uống cà phê cho gia đình và bạn bè mà tôi xốn xang.

Tôi tự hỏi mình có sai không khi trách móc như vậy, hay do tôi bệnh nên nhạy cảm, hoặc chồng đã không còn tình cảm với tôi nên mới hành động như thế? Tôi cô đơn lắm, không có người bạn nào để chia sẻ buồn vui do nghỉ làm lâu, không dám tâm sự với cha mẹ sợ họ buồn. Đôi khi muốn chia tay chồng nhưng lại sợ vì ích kỷ bản thân mà ảnh hưởng hạnh phúc của con. Các con rất thương cha. Cảm ơn tất cả lời khuyên tốt đẹp mọi người dành cho tôi, chúc các bạn luôn bình an và mạnh khỏe.

Quỳnh

