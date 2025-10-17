Chồng không chấp nhận dừng 'làm bạn với gái trẻ' để bảo vệ gia đình

Sau khi phản bội, được tha thứ, anh vẫn muốn duy trì "tình bạn" với người đó, trong khi tôi phải sống từng ngày trong lo sợ, nghi ngờ.

Trong lần nói chuyện cuối cùng, trước khi quyết định tha thứ cho chồng và cùng làm lại từ đầu, tôi đã nói rất rõ: Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không chấp nhận mối quan hệ bạn bè giữa anh và cô gái đó. Anh phải chấm dứt hoàn toàn. Anh đã đồng ý. Vậy mà giờ đây, khi tôi hỏi lại, anh nói không thể "cắt đứt" ngay được. Anh bảo tôi hãy tin anh, tin rằng giữa anh và cô ta chỉ là bạn bè. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh thật sự nghĩ tôi có thể bỏ qua hết sao.

Tôi đã gồng mình suốt hai tháng nay, kể từ cái đêm định mệnh đọc được tin nhắn giữa anh và cô ta. Cơ thể gầy gò của tôi phải chịu sự giằng xé, cố gắng quên, cố gắng vui, cố gắng cứu vớt cuộc hôn nhân này, giữ lại một mái ấm cho các con. Nhiều lúc tôi như sống bằng hai con người: ra ngoài thì trống rỗng, lạnh lùng; về nhà lại cố gượng cười nói, tỏ ra vui vẻ để không ai phải lo. Có lẽ tôi làm quá tốt, quá bao dung, nên anh nghĩ tôi có thể chịu đựng thêm lần nữa? Tôi không còn sức, nếu chồng thực sự muốn giữ gìn gia đình này, muốn bên vợ và hai con, chỉ mong anh bớt ích kỷ, đừng chỉ nghĩ cho riêng mình nữa.

Hồng Ngọc