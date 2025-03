Chồng không bảo vệ khi tôi bị bạn thân anh chê bai

Tôi biết chồng nhu nhược và cả nể, anh xa nhà đi học từ nhỏ nên thân thiết với bạn bè và rất ít khi làm mất lòng bạn bè.

Bạn thân độc hại luôn ép chồng tôi bỏ vợ

Tôi là tác giả bài: "Bạn thân độc hại ép chồng ly hôn tôi". Xin kể thêm câu chuyện của vợ chồng tôi. Sau khi bị chê và nói xấu là lười, chảnh, tôi đã không tiếp xúc với anh ta đến khi cưới là khoảng 4 năm. Hôm cưới, tôi chỉ nói từ cám ơn khi anh ta mừng quà cưới. Lý do tôi muốn tránh xa người đó vì cảm thấy anh ta có tính kiểm soát và gia trưởng. Anh ta đã có vợ và hiện giờ có một bé gái.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc nói xấu tôi lần đầu tiên là do tôi lúc đó mới học xong, đang ở nhà học thêm ngoại ngữ và làm việc online. Anh ta có vợ cũng gần tuổi tôi, sang nước ngoài không có bằng cấp và ngôn ngữ khó xin việc văn phòng nên đã đi làm nhiều việc, từ lao động chân tay đến bán hàng. Chị vợ chăm chỉ thì tôi công nhận, nhưng ở nước ngoài có lúc chị đi làm khi chưa đổi visa là lao động bất hợp pháp. Còn tôi có nhiều lý do để không đi làm giống vợ anh ta được, lúc đó tôi cũng chưa phải là người yêu chứ đừng nói là vợ của chồng tôi bây giờ, tôi nghĩ việc mình đi học thêm hay đi làm đó là quyền cá nhân, chồng tôi không nuôi tôi vì lúc đó anh vẫn đang đi học.

Người bạn đó lại nghĩ tôi là đứa lười làm, chỉ muốn đi học, không chăm chỉ như vợ anh ta. Có lần vợ chồng anh ta gợi ý tôi đi làm, do không phù hợp nên tôi đã lựa chọn đi thực tập ở chỗ phù hợp với chuyên môn, sau đó do không phù hợp với phong cách làm việc của sếp nên tôi tạm nghỉ để tìm cơ hội khác. Còn chồng tôi lúc đó, do cứ có thời gian rảnh là đi chơi hoặc giúp bạn bè làm việc khi được nhờ, nên ra trường chậm hơn một năm do chưa đủ điểm ngoại ngữ để nhận bằng tốt nghiệp. Tôi và bạn thân khác của anh đã hỗ trợ, động viên anh tập trung lo học hành để tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp và đi làm, anh tiêu tiền thoải mái, cứ đi ăn chung gần như anh trả tiền toàn bộ nên tiền anh chi tiêu cá nhân nhiều hơn bất kỳ người bạn nào. Lúc đó chúng tôi chỉ là người yêu, tôi có khuyên nhưng không được. Những bạn hay đi ăn cùng anh luôn nghĩ tôi kiểm soát tiền bạc của bạn trai, còn những người bạn khác họ không nghĩ tôi xấu đến mức vậy. Hầu hết người nói xấu tôi là đàn ông, tôi biết được do các em gái nói. Tôi nghĩ tất cả cũng vì tiền bạc thôi.

Đến khi tôi thấy bạn anh hay mượn tiền, nghĩ nhà bạn trai tôi hồi đó giàu nên nhắn tin nịnh mẹ chồng tôi và luôn thể hiện là anh em tốt, không lợi dụng. Tôi xin trích dẫn vài câu nói của anh ta khi nhắn tin với chồng tôi và mẹ chồng: "Đừng suy nghĩ gì cả, anh em mình chỉ gặp nhau kiếp này, kiếp sau có gặp lại thì cũng không biết có nhớ nhau không nữa, nên sống trọn vẹn nghĩa tình anh em ở kiếp này anh nhé", "Con cũng hy vọng gia đình luôn động viên, cổ vũ tinh thần cho anh để anh ấy vững tin ý chí mà không lung lay như những lần trước".

Không chỉ các bạn mà đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông chỉ là bạn chồng mà anh ta can thiệp quá đáng vào cuộc sống của vợ chồng tôi, từ việc ngăn tôi đi học bằng tiền của tôi, ngăn tôi kinh doanh bằng tiền của tôi, thậm chí bảo chồng tôi là đừng để có bầu thì thua luôn đấy. Vì anh ta luôn nghĩ rằng tôi tiêu tiền và ăn bám vào chồng tôi, thực tế tôi không phải người như vậy. Sau đó tôi đã bảo chồng xác nhận lời anh ta bêu xấu tôi, anh ta vẫn không xin lỗi và gỡ bài.

Tôi biết chồng là người nhu nhược và cả nể, vì anh xa nhà đi học từ nhỏ nên hay thân thiết với bạn bè và rất ít khi làm mất lòng bạn bè. Tôi cũng biết chồng đã không bảo vệ tôi và tôi đã giải quyết với chồng. Sau khi vụ việc xảy ra, một số người quen anh ta từ con trai đến con gái có nhắn tin hỏi thăm và động viên tôi vì chính họ cũng thấy anh ta quá đáng. Các bạn nữ còn bảo tôi phải kiện anh ta đi. Tôi chỉ muốn chia sẻ để mọi người biết rằng trên đời còn có nhiều loại bạn kiểu này, hãy cẩn thận và tránh xa nhất có thể, để bảo vệ cuộc sống của mình.

Thảo Nhi