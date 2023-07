Chồng khát khao chuyện chăn gối

Chồng tôi tăng ham muốn là do anh thích nhậu, thích ăn thịt chó, thích xem phim đen hoặc xem những thứ gây kích thích hàng ngày.

Tôi 42 tuổi, chồng hơn hai tuổi, có hai con 17 tuổi và tám tuổi. Tôi và chồng cùng nghỉ việc công ty ra kinh doanh riêng được hai năm, công việc khá ổn, thu nhập hàng tháng khoảng 50 triệu đồng ở khu vực nông thôn. Chúng tôi có nhà, đất, tổng tài sản tầm 20 tỷ đồng. Cả gia đình sống rất đơn giản từ việc vui chơi, ăn mặc, sinh hoạt nên hiện cuộc sống khá ổn. Chồng có bất cứ khoản thu nhập gì khác từ bên ngoài đều chuyển vô tài khoản tôi; tôi phụ trách chi tiêu, kinh doanh cũng như việc sinh hoạt gia đình. Cho đến hiện tại, chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm từ khi cưới đến nay, tròn 20 năm.

Anh là người hướng ngoại, thích tụ tập bạn bè, đơn giản, nói là làm ngay, không suy nghĩ nhiều, tính tình dễ nổi nóng, dễ mất kiểm soát. Anh cũng thích thể hiện với mọi người là mình tài giỏi, có tài sản này kia. Tôi hướng nội, nhạy cảm, suy nghĩ chu toàn mới làm, thích đọc, thích nhẹ nhàng, không cần nhiều mối quan hệ, không thích khoe khoang, cảm thấy phiền khi mọi người cứ nói mình giỏi, mình giàu.

Về cơ bản, anh chiều tôi nhưng tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, còn tôi lại nhạy cảm, vì thế cả hai nhiều lần cãi vã. Qua hai lần sinh con, anh hay đi nhậu, về cãi nhau nhiều nên tôi đều bị stress. Con khóc là anh la hét, đổ lỗi cho tôi. Bất cứ điều gì xảy ra trong nhà anh đều rất dễ nổi nóng, la mắng con, văng tục, không kiểm soát được cảm xúc, dễ làm tổn thương người khác. Tôi đã nói với anh mình không chịu được như thế vì có lúc bản thân nín nhịn, đau đớn, nước mắt như thể trào ra, cảm thấy sắp phát điên. Sau cãi vã tôi bị đau đầu cả tuần, dây thần kinh thái dương co giật. Chúng tôi từng cãi vã hàng ngàn lần với kiểu tình huống lúc đầu nói lý, sau đó anh nói cùn và cuối cùng là bất cần, văng tục.

Ví dụ trước khi đi anh đã đồng ý 9h về mà sao 11h vẫn chưa về, tôi gọi điện không bắt máy. Anh cho rằng có ông nào đi nhậu mà căn được giờ đâu. Hoặc tôi ở nhà chăm con nhỏ, con khóc, việc nhiều, vừa việc nhà vừa việc cơ quan, cơ thể sinh xong lại yếu. Anh cho rằng người ta cũng đẻ cả, đâu phải mình tôi thế. Tôi mệt, thấy không ổn nên nói với anh để được chia sẻ mà anh lại nói như vậy. Nói qua nói lại rồi anh chửi tôi, xưng mày tao.

Chúng tôi hiện tại ít cãi vã hơn, anh cũng ít nhậu hơn (tuần vài ba lần nhưng về sớm), ít nổi nóng hơn. Vấn đề là tôi bị giảm ham muốn, còn chồng lại tăng. Mỗi lần anh đòi hỏi tôi không đáp ứng được là anh lại nổi cáu, nói những lời khó nghe, càng nhiều lần như vậy tôi lại càng mệt mỏi và sợ hãi. Có dịp cách đây một năm, tôi cố gắng duy trì mỗi tuần một lần, sau đó anh đòi hỏi thêm, tôi không đáp ứng được là lại cãi nhau. Tôi mệt và sợ, số lần gần gũi cứ thế giảm dần, hai tháng nay không cảm thấy có gì thú vị nữa, tôi cũng không cố gắng thêm được. Vợ chồng không gần gũi và anh rất ức chế, luôn bóng gió tôi hàng ngày, cứ thôi thúc tôi phải nói chuyện và tìm hướng giải quyết. Anh cứ yêu cầu vợ chồng nói chuyện, nhưng mỗi lần như vậy cả hai ở trong vòng lẩn quẩn, nói qua nói lại chỉ có chỉ trích nhau, không thông cảm hoặc sẻ chia nên không giải quyết được vấn đề.

Anh cho rằng tôi vì những điều trong quá khứ mà lạnh nhạt, tôi bảo không phải thế. Anh không tin, lại chỉ trích tôi hay để bụng. Cứ thế lần này qua lần khác, mỗi lần cãi nhau là anh bỏ đi nhậu, để mặc cả đống công việc cho tôi lo. Tôi rất buồn, tủi, bị lung lay về nhận thức, cảm giác thiếu tình yêu và sự đồng cảm, cảm thấy ai rồi cũng sẵn sàng bỏ rơi mình. Tôi giảm ham muốn là do nhiều việc, cả việc kinh doanh và gia đình, do tuổi tác, do sức khỏe (tôi hay bị viêm phụ khoa). Đặc biệt cách đây hai năm chúng tôi trải qua nhiều mất mát, người thân hai bên qua đời. Tôi đau khổ và qua cuộc sống của người thân thấy được cuộc đời là bể khổ, vì thế có thay đổi về nhận thức, hướng phật, ăn chay nhiều hơn, giảm tham dục (bao gồm mọi ham muốn vật chất, tinh thần và thể xác) để bản thân sống nhẹ nhàng, an yên hơn. Khi làm như vậy, tôi thấy được bình yên, nhưng vợ chồng lại mâu thuẫn cao, tình cảm xa cách.

Trước dịch Covid anh nhậu rất nhiều, tôi đã đấu tranh nhiều và nhờ dịch Covid nên anh giảm nhưng vẫn rất thích nhậu và duy trì. Nói chung anh duy trì những thói quen làm tăng ham muốn. Giờ anh rất bức bối, bị giằng co giữa việc ở lại hay ra đi mỗi ngày, khát khao quan hệ nam nữ. Tôi có hướng muốn anh đi theo cách của tôi, buông bỏ bớt tham dục để làm sao vợ chồng dần dần cân bằng, hài hòa.

Chúng tôi đều thương các con, không muốn gia đình chia rẽ, tôi cũng thấy anh đã cố gắng nhiều vì gia đình nên cả hai cứ dây dưa như vậy. Bất cứ mối quan hệ nào cũng có vấn đề của nó, thay vì bỏ rồi xây, xây rồi bỏ, tôi rất muốn tìm ra một cách để cân bằng hài hòa, yêu thương nhau, có điều chúng tôi khác nhau quá nên khó hiểu và khó thông cảm cho nhau. Tôi nghĩ vợ chồng cần có một phương pháp nào đó để nương theo và thực hiện. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc và tôi rất mong nhận được những chia sẻ tích cực từ các bạn.

Duyên Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc