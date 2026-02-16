Chồng kết bạn với hai cô gái gọi

Bình thường chồng tôi rất ngoan, giúp đỡ vợ mọi việc, về nhà không bao giờ vào mạng xã hội, vậy mà lại vừa kết bạn với người lẳng lơ.

Tôi và anh kết hôn được hơn 3 năm, có hai con nhỏ, cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng sống rất tình cảm. Chồng rất thương và chiều tôi. Cưới được nửa năm, vô tình tôi phát hiện chồng nhắn tin trêu đùa, tán tỉnh hai người phụ nữ lẳng lơ. Chồng tôi quen họ từ ngày chúng tôi chưa cưới. Tôi biết chồng chỉ trêu đùa nhưng vẫn rất tức giận. Tôi khóc lóc, giận dỗi..., từ đó chồng không dùng mạng xã hội nữa.

Gần đây tôi vào trang cá nhân của anh, lại thấy anh kết bạn với hai người phụ nữ đó. Nhìn ảnh đại diện và xem trang cá nhân, tôi đoán họ là gái gọi. Tôi chưa biết nói gì với chồng, cảm thấy rất buồn. Mong được mọi người chia sẻ. Nói thêm là chồng tôi bình thường rất ngoan, giúp đỡ vợ mọi việc, về nhà không bao giờ vào mạng xã hội hay gì cả.

Hồng Hạnh