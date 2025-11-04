Chồng keo kiệt đến nỗi chẳng mua nổi cho con bộ đồ

Đến thời điểm này, mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm, tôi muốn chồng chia tiền nuôi con nhưng anh không chịu, lảng tránh.

Tôi 29 tuổi, có chồng được 4 năm, có hai con. Chồng tôi 34 tuổi. Chúng tôi đang sống cùng nhà chồng. Cuộc sống không như tôi nghĩ, mọi thứ quá mệt mỏi. Chồng keo kiệt, toan tính, mẹ chồng thì bênh con trai, mọi chuyện sai trái đều do con dâu, còn con trai bà là số một.

Chồng tính toán, không đưa tiền cho vợ, chỉ biết khư khư giữ tiền của mình, keo kiệt đến nỗi chẳng mua nổi cho con bộ đồ, đi chợ cũng ít khi trả tiền, lúc nào cũng đợi vợ. Đến thời điểm này, mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm, tôi muốn chồng chia tiền nuôi con nhưng anh không chịu, lảng tránh. Tôi lại không muốn ly hôn vì con còn nhỏ. Mong được các bạn chia sẻ.

Duyên Hải