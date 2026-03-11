Chia tay người chồng có vài tỷ đồng nhưng mặc kệ vợ con tự lo cuộc sống

Tiền lương của anh, anh giữ, không có chuyện đưa về để hai vợ chồng cùng tính toán tích lũy.

Một năm trước, tôi rời khỏi cuộc hôn nhân của mình, dù lúc đó chúng tôi đã có con. Nhiều người hỏi tôi có hối hận không. Thật lòng là không. Sau một năm nhìn lại, tôi càng thấy quyết định đó là đúng. Tôi không bỏ chồng vì anh nghèo. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ muốn chồng phải nuôi. Tôi vẫn đi làm, tự kiếm tiền, sống rất giản dị. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: đã là vợ chồng thì nên cùng nhau lo cho gia đình, cùng có kế hoạch cho tương lai của con. Nhưng chồng tôi thì khác. Tiền lương của anh, anh giữ, không có chuyện đưa về để hai vợ chồng cùng tính toán tích lũy. Thỉnh thoảng anh cao hứng thì đưa vài trăm nghìn hoặc hào phóng lắm là một triệu bảo "hôm nay anh trả tiền đi chợ" dù lương gấp ba lần tôi và tích lũy riêng vài tỉ. Chỉ vậy thôi.

Cuộc sống cứ trôi như thế. Tôi lo phần tôi, anh giữ phần anh, không có kế hoạch gì chung cả. Có con rồi vẫn vậy. Tôi bắt đầu thấy rất mệt, không phải vì thiếu tiền mà vì cảm giác bản thân đang cố xây dựng gia đình một mình. Nhiều lần tôi nghĩ: đàn ông đặt tiền ở đâu thì tâm họ ở đó. Nếu tiền của họ không bao giờ hướng về gia đình, trái tim họ cũng vậy. Cuối cùng tôi chọn rời đi. Không phải tôi muốn tìm cuộc sống dễ dàng hơn, chỉ là tôi không muốn cả đời sống trong cảnh vừa làm vợ vừa làm mẹ, vừa gồng lên lo mọi thứ một mình. Một năm đã qua, tôi vẫn đi làm, vẫn nuôi con và vẫn bận rộn như trước. Nhưng ít nhất tôi không còn cảm giác mệt mỏi khi sống cạnh một người mà tiền bạc và trách nhiệm luôn tách rời khỏi gia đình. Tôi biết có lẽ mình đã chọn đúng.

Phương Anh