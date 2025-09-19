Gia đình hạnh phúc nhưng chồng vẫn chửi vợ 'mày tao' khi nóng giận

Lúc vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc, thể hiện tình cảm như những cặp mới yêu; khi cãi nhau, anh cay nghiệt, thô tục, đáng sợ.

Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn sớm, chung sống 10 năm, có hai bé đủ nếp tẻ, bé lớp 3 và bé một tuổi, rất dễ thương, kháu khỉnh. Gia đình cơ bản, có nhà có xe, không vay nợ, vợ chồng đều có công việc khá ổn định trong cơ quan nhà nước, đủ lo cho hai con nhỏ và có tiền tiết kiệm cho tương lai. Từ lúc kết hôn tới giờ, có lẽ chúng tôi không hợp nhau, kết hôn sớm khi cả hai còn trẻ con và cái tôi đều cao.

Chúng tôi từng cãi nhau rất nhiều, nhiều lần muốn ly dị nhưng lúc bình thường lại rất hạnh phúc, đến bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi. Với người ngoài, gia đình tôi cực kỳ lãng mạn, chồng chiều vợ. Lúc vui vẻ, hai vợ chồng hạnh phúc, thường xuyên nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, thường xuyên chia sẻ mọi thứ, ôm hôn và hay thể hiện tình cảm như những cặp mới yêu. Thế nhưng mỗi lần cãi nhau lại cãi rất to, nặng nề, cay nghiệt, thô tục. Có lẽ chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu chồng tôi không nóng tính, không chửi bới vợ.

Tôi được đánh giá là người hiền lành, thật thà, vui vẻ, sống vô tư, biết chăm chút cho bản thân. Tôi cũng không giỏi giang hay quán xuyến gì nhiều, công việc chính là đi làm lương hơn 10 triệu đồng, dạy bé lớn học, việc nhà, cơm nước; việc chăm con thì chúng tôi cùng nhau làm. Nói chung cuộc sống của tôi khá nhàn và thoải mái, chồng cũng chăm con nhiều, cơm nước nhà cửa. Về chồng tôi, anh có ngoại hình sáng sủa, điển trai. Bình thường, anh rất vui vẻ, nhiệt tình, sống thoáng và sống vì người khác.

Anh có trách nhiệm với vợ con, rất thương con, không nề hà việc nhà như cơm nước, lau nhà, chà vệ sinh, rửa chén... Tiền lương của anh tầm 15 triệu đồng, đưa tôi 10 triệu đồng. Anh hút thuốc nhiều và lâu lâu nhậu với bạn bè. Tính xấu của anh có lẽ là cái tôi rất cao, dễ tự ái và hay suy nghĩ, suy diễn, cho rằng người khác nghĩ xấu về mình. Anh tức chuyện gì là phải xả ra cho hết, bằng cách chửi lớn tiếng, đập phá đồ đạc, văng tục chửi thề và lúc đó trông anh rất hung dữ. Lúc nóng lên, anh lại mày tao với tôi, sau đó một vài tiếng lại nguội, trở về bình thường và xin lỗi.

Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được anh trừ khi ly dị các bạn ạ. Tôi tự nhận mình chẳng làm gì quá đáng để chồng phải chửi mày tao, văng tục chửi thề rất dữ và ghê gớm như vậy. Cái tôi của tôi cũng rất cao nên cảm thấy bị xúc phạm. Mặc dù còn yêu chồng và thấy anh cũng có nhiều ưu điểm nhưng tôi cảm thấy mình bị chửi quá nhiều, chẳng còn muốn chung sống.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết chồng còn yêu mình không, chắc tình cảm vơi đi nhiều lắm nên mỗi lần nóng giận anh mới chửi vợ bằng những từ ngữ thô tục nhất và mày tao với tôi như thế. Tôi thấy anh quá nóng, dễ mất bình tĩnh trước mọi việc, dù những việc đó chẳng có gì. Ví dụ như việc tôi cắt clip camera lúc anh chửi tôi lần trước và gửi lên nhóm gia đình. Anh lại chửi tôi, bảo không coi anh ra gì. Trong khi nếu anh không muốn người khác biết thì đừng làm là được.

Thực tế, tính tôi rất hiền, không hề chửi bới gì anh. Tôi cảm thấy bao năm qua nhịn anh rất nhiều, vui vẻ và bao dung trước tính nóng của anh, nhưng việc văng tục, chửi bới to tiếng lúc nóng lên có lẽ đã trở thành thói quen như việc ăn cơm, uống nước của anh vậy. Ngoài ra, mỗi lần tức giận anh đều kể công rằng đã làm cái này cái kia, chăm con, lo nhà cửa, mà tôi chẳng coi anh ra gì. Thực tế, chúng tôi làm việc ngang nhau, đóng góp xây dựng gia đình như nhau, không ai hơn ai cả. Riết rồi tôi chẳng thèm nói và chỉ muốn ly dị để chấm dứt việc bị nghe chửi tháng vài lần.

Có gia đình nào như nhà tôi không? Bình thường, ngoài những lúc lên cơn nóng giận, anh rất tốt, thương và chiều tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại mâu thuẫn đến vậy, giống như có hai con người tồn trại trong cơ thể anh vậy đó. Mong được các bạn chia sẻ.

Hoài Thu