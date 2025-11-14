Chồng hơn tôi 20 tuổi, nuôi một con với chúng tôi cũng quá khó khăn

Đã hai năm tôi sống kiểu ăn để sống, mặc chỉ để che thân, rất lo cho tương lai của hai mẹ con sau này.

Tôi 32 tuổi, là mẹ của một bé gái gần hai tuổi. Chồng lớn hơn tôi rất nhiều, 55 tuổi. Từ lúc tôi có bầu bị nghén nặng nên phải nghỉ việc ở nhà. Công việc văn phòng lương không đáng bao nhiêu, mình chồng tôi kiếm tiền, kinh tế không dư giả gì, đang ở nhà thuê, khoản tiết kiệm không có vì từ lúc có bầu đến nay chi phí tốn kém, được một ít tiết kiệm tôi đã rút ra chi tiêu.

Chuyện là vợ chồng tôi, nội ngoại không còn, anh em ở xa, tôi đã 4 lần gửi bé đi lớp để đi làm nhưng đến lớp nào cô giáo cũng không cho bé ăn được. Lớp thì đông, một cô trông 8 đến 10 cháu, con nhà tôi không tự giác ăn nên nhịn cả mấy ngày.

Được vài hôm đi học con lại ốm, tôi phải nghỉ làm ở nhà trông con, công ty thấy thế họ cho nghỉ luôn. Những lúc bé bệnh, vợ chồng tôi không thể nhờ được ai. Nay chồng tôi đã lớn tuổi, tôi không thể cứ ngồi ở nhà thế này mà không tìm ra giải pháp nào. Nếu thuê một người trông trẻ tại nhà, lương và bao ăn nữa bằng tiền tôi đi làm. Còn gửi con đi trẻ, bé không ăn rồi ốm là tôi lại phải nghỉ ở nhà chăm, cũng mất việc luôn.

Tôi đang phân vân một giải pháp là đem bé về sống gần nhà chị gái, chị tôi không đi làm, tôi gửi chị trông con cho mình đi làm. Vấn đề tôi lo sợ là con đang tuổi nghịch, khám phá, cái gì cũng bỏ miệng và sờ mó, tính chị tôi lại không được cẩn thận cho lắm, sợ điện đóm rồi nước sôi và cả những viên bi (con chị chơi), dao kéo; con nhà tôi cực kỳ hiếu động. Rồi nhà chị nuôi chó nữa, dù nhốt nhưng thỉnh thoảng nó vẫn leo rào vào được. Với lại, nếu về gần chị, con tôi lại xa ba, nơi chồng tôi làm cách xa nhà chị mấy trăm km.

Tôi chỉ có một đứa con, coi con như hơi thở, là mạng sống của mình. Nếu gửi con cho chị rồi đi làm mà có xảy ra chuyện gì, tôi sống không còn ý nghĩa. Còn nếu tôi ở nhà thêm một năm nữa, lỡ như một ngày chồng tôi nằm xuống, tôi ôm con không xu dính túi, nhà cửa không, sẽ rất khó khăn.

Đã hai năm tôi sống kiểu ăn để sống, mặc chỉ để che thân, rất lo cho tương lai của hai mẹ con sau này. Giải pháp cho bé đi trẻ lâu sẽ quen thì không được vì bé cực kỳ khó ăn uống và tôi cũng cho đi học 3 trường rồi, các cô đều chịu thua. Mong được các bạn chia sẻ.

Hồng Ngân