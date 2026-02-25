Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND Quảng Trị

Nguyễn Viết Vương, 32 tuổi, chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà nằm trong danh sách 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố Nghị quyết số 48 về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Trong danh sách ứng viên HĐND tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Viết Vương, 32 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải, chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà trong tiệc cưới tối 22/10/2025 tổ chức bên sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

Theo công bố, ông Nguyễn Viết Vương có trình độ đại học, chuyên môn ngành quản trị kinh doanh. Ông ứng cử ở đơn vị bầu cử số 13 gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh. Đơn vị bầu cử này có bảy người ứng cử. Quảng Trị có 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Viết Vương và hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức lễ cưới tối 22/10/2025 bên sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, với hơn 1.000 khách mời. Sau đó, hoa hậu Đỗ Thị Hà và ông xã Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với hơn 300 khách mời.

Cùng ngày 25/2, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội công bố danh sách chính thức 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có ông Đỗ Vinh Quang - chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ông xã hoa hậu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh. Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Anh kết hôn với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cuối năm 2022, đến nay có con gái đầu lòng gần ba tuổi và sắp chào đón em bé thứ hai. Sau kết hôn, Đỗ Mỹ Linh vừa chăm sóc tổ ấm vừa duy trì hoạt động xã hội, làm MC và đại sứ của nhiều dự án cộng đồng.

Đắc Thành