Chồng hỗ trợ người khác đánh vợ

Lâm ĐồngCamera ghi nhận, trong khi vợ bị nữ công chức phường B’Lao đánh túi bụi, người chồng ngăn cản người khác vào can ngăn, sau đó đến đá và đe dọa vợ.

Lãnh đạo UBND phường B’Lao cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Phan Bích Trâm (chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường) kể từ 3/9, để phục vụ công tác xác minh của Công an phường.

Bà Trâm là người đã đánh chị Vũ Thị Hồng Hà, 34 tuổi, hôm 24/8. Đối với chồng chị này - ông Võ Long Hải (Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh phường, người hỗ trợ bà Trâm đánh vợ), cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi để xử lý.

Vợ chồng chị Hà đang ly thân. Nguyên nhân chị này bị hành hung xuất phát từ việc chị "tìm bằng chứng chồng ngoại tình".

Chồng cùng người phụ nữ đánh vợ Một phần diễn biến sự việc. Video: Người dân cung cấp

Trước đó, Công an phường B’Lao thụ lý đơn tố giác của chị Hà - cho biết chiều 24/8 chạy xe máy về trước cổng nhà ở tổ dân phố 1 Lộc Sơn thì bị nhóm người chạy hai xe máy chặn lại. Khi vừa dừng xe, chị bị bà Trâm và người đàn ông đẩy ngã vào bụi cây, rồi đấm, đá, cào cấu vào mặt, bụng.

Camera an ninh ghi nhận, ông Võ Long Hải chứng kiến vợ bị bà Trâm đánh túi bụi, liên tục, nhưng không can ngăn. Khi nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại gần định ngăn cản nhóm người hành hung chị Hà thì bị ông Hải và một người khác rượt đuổi.

Trong suốt thời gian này, bà Trâm vẫn không dừng tay tấn công chị Hà. Một lúc sau, ông Hải tiến lại gần, đá vào người vợ và có hành động đe dọa. Sự việc kéo dài trong hơn 5 phút, được camera nhà dân ghi lại.

"Quan điểm của địa phương là nếu cán bộ có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", lãnh đạo UBND phường B’Lao nói.

