Chồng hiến gan cứu vợ

Bệnh viện Vinmec vừa thực hiện thành công hai ca ghép gan hiếm gặp, khi chồng tình nguyện hiến một phần cơ thể cứu vợ.

Bác sĩ trẻ Dương Thị Mến (28 tuổi, Hải Phòng) bất ngờ trở thành bệnh nhân khi được chẩn đoán xơ gan mất bù, chức năng gan suy giảm nặng, tiên lượng sống mong manh. Trước ngã rẽ sinh tử, chồng chị, anh Tô Quang Hậu (33 tuổi) tình nguyện xét nghiệm hiến gan.

Bất chấp rủi ro, anh nói: "Nếu không thể cho em trọn vẹn hạnh phúc, anh sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời anh".

Vợ chồng chị Mến - anh Hậu. Ảnh: Vinmec

Ca mổ do các chuyên gia Vinmec thực hiện bằng kỹ thuật cắt gan nội soi kết hợp nhuộm huỳnh quang ICG hiện đại, giúp giảm biến chứng và rút ngắn hồi phục. Nhờ sự hy sinh của chồng và chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, chị Mến có cơ hội tiếp tục sống, đồng hành cùng anh Hậu.

Khác với chị Mến, chị Hoàng Thị Thu Hiền (44 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện hôn mê gan, xuất huyết tiêu hóa, sự sống chỉ còn tính từng giờ. Bệnh nền chồng chất - Wilson, xơ gan, nhiều lần sảy thai khiến cánh cửa điều trị gần như khép lại với chị.

Anh Nguyễn Thế Hạnh - chồng bệnh nhân Hoàng Thị Thu Hiền. Ảnh: Vinmec

Trong khoảnh khắc sinh tử, chồng chị, anh Nguyễn Thế Hạnh quyết định hiến gan dù bác sĩ nói "chị Hiền chỉ còn 1% cơ hội sống". Trùng hợp, ca ghép diễn ra đúng ngày sinh nhật anh. "Không món quà nào quý giá hơn sự sống của vợ", anh chia sẻ.

Ca phẫu thuật tiến hành theo quy chuẩn quốc tế, từ sàng lọc tương thích, đánh giá chức năng gan người hiến, phẫu thuật cắt gan nội soi hỗ trợ ICG, đến chăm sóc hậu phẫu đặc biệt trong phòng hồi sức tích cực ghép gan (ICU gan mật). Nhờ đó, chị Hiền vượt qua cơn nguy kịch, đang hồi sức tích cực.

Bác sĩ Lê Văn Thành trò chuyện với bệnh nhân Dương Thị Mến sau ca ghép gan thành công. Ảnh: Vinmec

PGS.TS Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: "Trong y học, 1% cơ hội cũng vô cùng quý giá. Để biến nó thành sự sống, cần có tình yêu, sự hy sinh và niềm tin không bỏ cuộc".

Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Vinmec là một trong 8 cơ sở y tế tại Việt Nam, đồng thời là bệnh viện tư nhân duy nhất đủ năng lực ghép gan. Việc liên tiếp thực hiện thành công hai ca ghép trong tháng 8 góp phần củng cố vị thế của Vinmec, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn hệ thống trên bản đồ y học Việt Nam và quốc tế.

Thế Đan