Chồng bảo ly dị nếu tôi bắt anh đưa tiền chi tiêu hàng tháng

Vợ chồng tôi cơ bản chia sẻ được mọi vấn đề trong cuộc sống, chỉ chuyện tiền bạc thì không.

Tôi 40 tuổi, yêu 6 năm và cưới được 10 năm. Theo đánh giá của bản thân, bạn bè và người quen, chồng tôi là người tốt, biết chăm sóc vợ con. Anh rất yêu và chăm sóc con kỹ. Thế nhưng từ khi yêu và cưới đến giờ, chưa bao giờ tặng tôi bất kỳ một món quà nào. Trong khi chồng vẫn đi làm, lương tháng theo tôi biết tầm 10 triệu đồng (có thể hơn) vì làm tự do.

Hàng tháng tôi phải chi các khoản như tiền nhà (mua nhà trả góp), tiền học con cái, tiền điện nước, ăn uống... nói chung tất cả các khoản. Ngoài ra bên nhà chồng, anh chị em hay ba mẹ chồng có việc, anh cũng bảo tôi cho mượn tiền, nhiều khi còn tự ý lấy trộm tiền của tôi. Tôi mất lòng tin, không dám để tiền ở nhà, nếu có tiền mặt thì về nhà tôi phải giấu vì sợ chồng lấy.

Tháng trước vợ chồng tôi vay tiền người quen sửa nhà, bình thường tôi sẽ đích thân đi trả, nhưng hôm đó chồng bảo để anh đi cho, tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó tôi mới biết anh không trả. Khi bị đòi nợ, anh lấy luôn số tiền đó, tôi hỏi lý do, chồng không nói. Trước đây anh tham gia bài bạc và cá độ đá banh, nợ nần nhiều, tôi cũng đứng ra trả. Bây giờ anh không còn bài bạc nữa nhưng vẫn mê cá độ đá banh, tôi hỏi anh nói bỏ rồi.

Khi tôi bảo chồng đưa ít tiền để lo nhà cửa, con cái, anh bảo không có, không sống được thì ly dị. Trong khi hàng tháng chi tiêu và trả nợ của cả nhà tôi không dưới 30 triệu đồng. Một mình tôi gồng gánh mệt mỏi quá. Vợ chồng tôi cơ bản chia sẻ được mọi vấn đề trong cuộc sống, chồng không ngại đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa..., chỉ vấn đề tiền bạc thì không. Thêm vấn đề nữa, sức khỏe tôi không tốt, đi siêu âm bác sĩ bảo có khối u, cần điều trị gấp nhưng tôi không đi làm thì nhà không có tiền chi tiêu, trả nợ. Chồng biết tôi bệnh nhưng cho rằng bác sĩ khám tào lao chứ vợ khỏe mà, không sao đâu, khám chi cho tốn tiền. Tôi mệt mỏi quá, mong nhận được góp ý, chia sẻ của các bạn.

Thùy Lâm