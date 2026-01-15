Chồng đứng về phía bố mẹ, ép tôi nhận nợ

Chồng im lặng, gia đình chồng tuyệt giao, nợ nần vẫn còn đó, tôi thật sự không biết phải làm sao.

Chồng tôi là tài xế, hơn tôi 10 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi sau 5 năm cưới trải qua rất nhiều gian nan. Tôi làm nghề tóc, tay nghề vững, có một ít vốn trong tay. Từ ngày cưới nhau, chúng tôi cùng làm ăn đủ thứ nhưng đều không thành công, rơi vào cảnh nợ nần. Chồng nghe lời ba mẹ, cho rằng do cưới tôi nên làm ăn không lên. Vì vậy, anh và tôi không biết đã bao lần tan hợp chỉ vì anh nghe lời gia đình.

Sau nhiều sóng gió, tôi sinh được một bé trai rất dễ thương, giống ba như đúc. Thời gian đó, tôi sống khá bình yên và hạnh phúc, dù phải bỏ ngoài tai những lời cay độc từ phía gia đình chồng. Khi con được một tháng tuổi, tôi bắt đầu ra ngoài buôn bán kiếm tiền. Chồng bỏ lên Sài Gòn tiếp tục lái xe. Hơn 6 tháng sau, anh về đón hai mẹ con tôi lên ở cùng trong phòng trọ. Anh đi làm, tôi ở nhà giữ con.

Đến mùa sầu riêng, tôi nhờ ba mẹ chồng gửi sầu riêng lên để bán. Mỗi ngày tôi bán online gần 300 kg, bán hết sạch. Sau 11 ngày, ba chồng nói tôi thiếu một triệu đồng, rồi 4 triệu đồng, 10 triệu đồng, cuối cùng lên Sài Gòn nói tôi thiếu gần 8 triệu đồng. Tôi giải thích rằng tiền vốn con chưa gom đủ, còn phải mượn thêm tiền của chồng. Cuối cùng tôi còn 6,5 triệu đồng đã trả hết cho ông.

Thế nhưng, ông lại gộp cả tiền nợ và tiền đã trả, nói tôi vẫn thiếu hơn 10 triệu đồng nữa. Chồng đứng về phía gia đình và ép tôi phải nhận. Từ ngày tôi ra buôn bán đến nay, anh không đưa tiền chợ, tiền sữa, tiền sinh hoạt, thậm chí tiền nhà trọ cũng im lặng không nhắc đến. Từ ngày ba chồng về quê đến nay, vợ chồng tôi gần như không nói chuyện. Anh chỉ đi làm, về nhà tắm rồi lại đi. Tôi nhắc đến tiền lo cho con và tiền nhà, anh vẫn im lặng. Tính anh từ trước đến giờ chỉ cần tôi nói nặng một tiếng là bỏ đi. Bây giờ thì khác, anh vẫn về nhưng không lo liệu gì cả. Mẹ con tôi ra sao, anh mặc kệ.

Giữa đất Sài Gòn, chỉ có hai mẹ con tôi. Con còn quá nhỏ, đang bú mẹ. Chồng im lặng, gia đình chồng tuyệt giao, nợ nần vẫn còn đó, tôi thật sự không biết phải làm sao. Gia đình chồng đã nói thì không bao giờ cho cãi. Chồng tôi không có chính kiến. Hễ tôi giải thích, anh tỏ thái độ không vừa lòng, luôn cho rằng ba mẹ là đúng, ba mẹ kêu bỏ vợ là bỏ. Trước nay tôi chưa từng hỏi tiền chồng nhưng giờ tôi hỏi anh vẫn im lặng. Tôi nhắn tin hỏi anh còn muốn ở đây hay muốn đi, anh cũng không trả lời; đi thì không đi, ở cũng không ở. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Duyên Hà