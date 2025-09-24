Chồng đột tử khi 'ăn vụng', vợ kiện gái mại dâm đòi bồi thường

Trung QuốcTòa án thành phố Liên Châu thụ lý vụ kiện hy hữu vợ đòi gái mại dâm bồi thường hơn 1,31 triệu nhân dân tệ cho cái chết đột ngột của chồng ngay trước khi quan hệ.

Theo hồ sơ tòa án, đầu tháng 1/2025, người phụ nữ họ La hành nghề mại dâm tại thành phố Liên Châu, tỉnh Quảng Đông gặp ông Tạ, 53 tuổi, chủ nhà hàng ở đây. Cả hai bốn lần mua bán dâm, mỗi lần từ 200 đến 400 nhân dân tệ.

Khoảng 16h ngày 21/5, sau khi tắm và chuẩn bị quan hệ, ông Tạ đột nhiên lên cơn co giật. Thấy vậy, La lập tức ra phòng khách gọi cảnh sát. Một lúc sau, dịch vụ cấp cứu hỏi La có cần giúp đỡ không, cô trả lời là có. Khoảng 10 phút sau, nhân viên y tế và cảnh sát đến hiện trường.

Ngày 22/5, Cục Công an thành phố Liên Châu ban hành Quyết định xử phạt hành chính, xác định La đã nhiều lần cung cấp dịch vụ tình dục cho ông Tạ tại một căn hộ cho thuê ở Liên Châu từ tháng 8/2024, thu tổng cộng 1.100 nhân dân tệ. La bị phạt tạm giữ theo thủ tục hành chính 15 ngày.

Vợ ông Tạ là bà Ngô cùng con gái đệ đơn kiện La, yêu cầu bồi thường hơn 1,31 triệu nhân dân tệ (gần 5 tỷ đồng), bao gồm bồi thường tổn thất, chi phí tang lễ và thiệt hại tiền lương.

TAND thành phố Liên Châu hòa giải nhưng đôi bên không đạt được thỏa thuận.

Ngày 23/9, Hongxing Xinwen đưa tin tòa án đã ra phán quyết sơ thẩm vào 18/8, bác mọi yêu cầu bồi thường của gia đình ông Tạ.

Tòa án cho rằng, qua xác minh, La đã hoàn thành nghĩa vụ kịp thời báo cảnh sát cầu cứu. Phía cảnh sát đã cấp giấy chứng nhận tử vong nêu rõ nguyên nhân cái chết của ông Tạ là đột tử. Cảnh sát cũng đã khám xét La vào tối hôm xảy ra vụ việc và không phát hiện bất kỳ vật dụng đáng ngờ hay thương tích rõ ràng nào trên người cô.

Bà Ngô không cung cấp được bằng chứng nào chứng minh việc ông Tạ đột tử có mối quan hệ nhân quả với La.

Tòa án nhận định, La không có lỗi về mặt chủ quan trong cái chết đột ngột của ông Tạ. Hành vi phi pháp của La đã bị cơ quan công an phạt tạm giữ hành chính 15 ngày, ông Tạ cũng phải chịu trách nhiệm về hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật của mình. Do đó, tòa bác toàn bộ yêu cầu của mẹ con bà Ngô.

Tuệ Anh