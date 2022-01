Chồng đồng ý để tôi về sống cùng ba mẹ ruột

Tôi là tác giả bài: "Lý do tôi ly hôn có thật sự vớ vẩn". Tôi đã đọc tất cả bình luận, cảm ơn mọi người rất nhiều vì những tư vấn bổ ích.

Tôi xin nói rõ thêm về vấn đề của mình cũng như hướng giải quyết.

Thứ nhất: Chồng tôi không phải đàn ông bất tài, đi làm suốt năm năm vẫn không đủ khả năng đổi xe cho vợ. Mặc dù vợ chồng tôi xài tiền riêng nhưng tôi vẫn biết các khoản tiết kiệm của anh. Còn chuyện tiền ai nấy xài chủ yếu là do mẹ chồng. Khi mới cưới, tôi đã yêu cầu được giữ tiền và chồng đồng ý; sau đó mẹ chồng biết, bà nói bóng gió là phụ nữ không nên quản lý tiền bạc của đàm ông (trong khi đó tiền của ba chồng, mẹ chồng đều giữ hết). Tính tự trọng cao nên tôi không thèm giữ nữa, ngay cả vàng cưới tôi cũng gửi lại mẹ chồng.

Thứ hai: Vợ chồng tôi chưa xây nhà một phần vì anh chưa xin chuyển công tác về gần nhà được (phần đất xây nhà của vợ chồng tôi nằm hơi xa nhà chồng), phần nữa do tính anh rất ghen và do tôi muốn về sống với ba mẹ ruột hơn.

Thứ ba: Tôi ở đậu chứ không ăn nhờ nhà chồng. Từ khi về làm dâu tôi đã biết ý đóng góp tiền ăn hàng tháng nhưng ba mẹ chồng không nhận. Tôi vẫn mua thực phẩm để vào tủ lạnh, mua gia vị và đồ ăn khô thêm. Vài tháng tôi sẽ đóng tiền điện, nước một lần.

Mọi người nói đúng, lý do thật sự tôi muốn ly hôn là do phải sống chung với nhà chồng. Từ khi về làm dâu, gia đình đông người nên có khá nhiều chuyện xảy ra và đỉnh điểm là chuyện vợ chồng tôi chậm con. Gia đình chồng mặc định chuyện đó là do tôi, chồng động viên nên chúng tôi mới vượt qua được thời gian đó. Sau khi sinh con những tưởng sẽ tốt đẹp hơn nhưng không phải vậy. Thời gian này dịch bùng phát, công việc của tôi rất áp lực, về nhà phải chăm con nhỏ rồi phụ giúp việc nhà. Con tôi buổi tối hay quấy khóc, mọi người không ai giúp còn nói tôi có đứa con không biết chăm. Chồng đóng quân tại đơn vị từ tháng 5/2021 đến nay đã hơn tám tháng chưa về thăm nhà, đến kỷ niệm ngày cưới anh lại quên làm tôi càng cáu. Tôi đâu yêu cầu anh phải tặng quà, chỉ cần anh nhớ ngày rồi nhắn tin hay gọi điện chúc mừng là được, vậy mà anh cũng quên.

Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng những bức xúc, quyết định sẽ về nhà ba mẹ ruột sống. Tôi cũng nói thêm vợ chồng sống với nhau phải tin tưởng, nếu tôi muốn cặp bồ cho dù anh cài định vị thì tôi vẫn cặp được. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ ly hôn, con nhất định sẽ theo tôi. Chồng đã đồng ý nhưng anh bảo từ từ hãy nói với gia đình anh, đợi qua tết, dịch êm, anh sẽ về nhà tự nói. Tôi đã đồng ý. Cuối cùng tôi xin cám ơn mọi người rất nhiều vì đã có những đóng góp bổ ích cho tôi.

Mai

