Chồng dồn ba tháng lương để đưa người tình đi chơi một tháng

Chồng bảo tôi đã cũ kỹ, trong khi tôi vẫn giữ dáng sau hai lần sinh nở, được đồng nghiệp đánh giá cao về phong cách ăn mặc.

Tôi với anh, tính cả thời gian yêu và cưới đã 13 năm. Quãng thời gian ấy không dài cũng không ngắn, đủ để tôi và anh hiểu nhau. Anh là người đầu tiên của tôi, vì thế tôi luôn trân trọng mối quan hệ này. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi hoàn toàn tay trắng nhưng vẫn rất hạnh phúc. Tôi cố gắng trở thành một người con dâu ngoan, chỉ mong anh không phải bận lòng vì chuyện mẹ chồng nàng dâu. Dường như anh xem sự cố gắng đó là điều hiển nhiên, chưa bao giờ thật sự trân trọng.

Khi tôi mang thai đứa con đầu, anh chưa từng hỏi tôi muốn ăn gì, có cần anh giúp việc nhà hay không. Sáng anh đi làm, tối khuya mới về, cuối tháng đưa tiền cho tôi. Đến khi tôi mang thai đứa thứ hai, anh vẫn vô tâm như vậy. Có lúc bụng tôi đã rất to, vẫn phải tự bế đứa lớn hai tuổi đang ngủ leo cầu thang bộ, dù đã nhờ anh giúp, còn anh vô tư đi trước. Nước mắt tôi rơi nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy. Ngày tháng cứ thế trôi qua, anh đi làm, hàng tháng đưa tiền để tôi nuôi con. Tôi cũng đi làm nhưng về nhà lại tất bật con cái, nhà cửa, chơi với con. Anh ít thời gian dành cho con nên cả hai đứa đều quấn mẹ. Đứa nhỏ từng rất quấn bố nhưng có lẽ không cảm nhận được sự gần gũi nên dần xa cách.

Lương anh cao gấp bốn lần lương tôi. Anh không tính toán trong chi tiêu nên có thời gian tôi nghĩ anh áp lực, vì vậy không muốn cằn nhằn thêm. Rồi anh xem việc tôi chấp nhận và gánh vác mọi thứ là điều đương nhiên, phó mặc cho tôi từ mua nhà, chăm con, đến chọn trường cho con. Đến bây giờ, anh thậm chí còn không nhớ nổi ngày sinh của hai con.

Có lẽ tôi vẫn chấp nhận cuộc sống nhàm chán ấy nếu anh không thú nhận việc ngoại tình, chỉ vì người đó mang lại cho anh cảm giác vui chơi, thích thú. Anh dồn toàn bộ tiền lương ba tháng để đưa cô bé đó đi chơi trong vòng một tháng. Rồi anh nói tôi đã cũ kỹ, trong khi tôi vẫn giữ dáng sau hai lần sinh nở, vẫn được đồng nghiệp đánh giá cao về phong cách ăn mặc. Tôi từng có người theo đuổi nhưng nghĩ có lẽ họ cũng giống anh, chỉ thích cảm giác mới mẻ. Dĩ nhiên, sau hai lần sinh con, tôi không thể nào so sánh với một cô bé 18 tuổi.

Sau nhiều ngày gia đình khuyên nhủ, anh nói đã chấm dứt với cô gái đó, nhưng giữa hai vợ chồng tôi dường như đã có một bức tường vô hình. Tôi đã cố gắng còn anh vẫn vô tâm như trước. Quan trọng hơn cả, tôi không còn cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi nữa. Vì vậy, tôi sẽ chọn làm mẹ đơn thân, để anh được tự do vui chơi theo cách anh muốn. Mong được các bạn chia sẻ.

Phạm Huyền