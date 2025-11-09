Chồng đòi vay tiền mua nhà ngay sau buổi họp lớp

Chúng tôi đã có kế hoạch mua nhà, nhưng chưa phải bây giờ vì còn phải tích góp thêm tiền.

Tối qua, chồng tôi hào hứng đi họp lớp, khi về thì trong trạng thái uể oải, mặt mũi cau có. Tôi hỏi buổi họp lớp thế nào, anh kể rằng bạn bè cũ khoe nhà cao cửa rộng, xe hơi, thăng chức, du lịch nước ngoài... Cò anh vẫn ở nhà thuê, công việc bình thường, chưa được làm sếp, không mặc đồ hiệu hay đồng hồ xịn. Bạn bè thỉnh thoảng trêu chọc kiểu "Xưa cậu học giỏi nhất lớp đó" hay "Có khó khăn gì cần tôi giúp không",... khiến anh thấy tự ái.

Về nhà, anh trút bực lên tôi. Anh kể đi kể lại những lời chê cười, so sánh. Tôi cố an ủi rằng mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với gia đình, công việc và những gì anh đã nỗ lực. Nhưng anh vẫn thấy bất lực, như thể mọi cố gắng đều vô nghĩa. Tôi thương anh nhưng cũng thấy áp lực, bởi nếu những buổi họp lớp cứ làm anh tổn thương, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và tình cảm vợ chồng.

Anh còn bảo sẽ vay mượn để mua nhà luôn. Tôi ngăn cản nhưng anh không nghe nữa, quay lưng đi ngủ. Chúng tôi đã có kế hoạch mua nhà, nhưng chưa phải bây giờ vì còn phải tích góp thêm tiền. Đã thế vay ai, vay thế nào chúng tôi còn chưa tính đến. Hơn nữa, mua trong lúc nóng vội thế này dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Hôm nay thấy anh hỏi vay tiền khắp nơi mà tôi lo lắng quá. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên, làm thế nào để anh bình tĩnh trở lại.

Tâm Vi