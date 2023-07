Chồng đòi quyền nuôi con mới trả nhà cho bố mẹ tôi

Tôi là người chị trong bài chia sẻ "Anh rể 'nổi bão' vì ba mẹ cho tôi căn nhà đẹp hơn của chị gái".

Xin chia sẻ thêm về con người vong ơn bội nghĩa tôi chót gọi là chồng trong năm năm qua. Tôi quen biết anh qua bạn bè khi vừa tốt nghiệp đại học. Ấn tượng ban đầu, anh rất hiền, ăn mặc giản dị, ít nói. Anh chủ động liên lạc với tôi và trao đổi về ngành học của mình. Tôi thấy anh rất yêu ngành nghề đã chọn và có hoài bão. Tôi đi làm ở công ty ngoài một thời gian rồi về làm cho công ty gia đình. Anh kiếm được công việc ổn định, lương cao, lại liên quan đến ngành học. Tôi rất nể phục anh và quyết định giới thiệu anh với gia đình. Lúc này tôi mới biết gia đình anh ở quê không khá giả. Tôi hỏi anh về gia đình nhưng thấy anh ngại chia sẻ nên cũng không tìm hiểu thêm. Sau khi gặp anh và gia đình anh, ba mẹ tôi vui vẻ tác hợp và cho phép chúng tôi cưới nhau. Em gái tôi phụ giúp việc sắp xếp lễ cưới đàng gái rất chu đáo.

Việc gia đình tôi đối xử với anh trong năm năm qua, em gái tôi đã kể một phần trong bài viết trước. Trong đại dịch, lo lắng anh xa nhà ở quê, không được gọi đi chích ngừa, ba mẹ tôi lo cho anh từng mũi chích, gửi đồ ăn thức uống cho chúng tôi (dù nhà anh ở quê không hề gửi cho chúng tôi thứ gì). Trước dịch, tôi thấy anh hay buồn, than vãn công việc, mặc cảm về gia đình ở quê. Tôi đem tiền anh đưa hàng tháng để lo phí sinh hoạt bỏ tiết kiệm rồi góp thêm vào cùng anh mua đất. May mắn chúng tôi bán có lời. Tôi thấy anh rất vui, bảo muốn đưa ba ruột ở quê một phần làm quà, tôi vui vẻ đồng ý. Sau dịch, anh lại than vãn công việc ở công ty mệt mỏi, muốn đầu tư đất tiếp vì thấy có lời nhanh. Tôi cản ngay vì biết không phải thời điểm thích hợp. Thời gian sau, anh lại muốn mở kinh doanh. Tôi hỏi muốn làm gì, anh không trả lời được. Tôi khuyên công việc đang tốt, anh cố làm thêm hai năm, đợi thị trường tốt hơn hãy làm.

Sau đó tôi có thai. Chờ đợi năm năm mới có bé, tôi rất vui. Bố mẹ tôi lúc này quyết định đầu tư một căn nhà và cho vợ chồng tôi ở vì sắp có con nhỏ. Ban đầu bố chỉ cho mình tôi đứng tên. Lúc thai được ba tháng, tôi bị động thai liên tục và rất lo lắng. Lúc này anh ta bắt đầu gây áp lực cho tôi về việc đứng tên nhà. Đầu óc tôi vì lo nghĩ đến dưỡng thai, lại thấy anh chung sống đã 5 năm, mình ngăn cản anh nhiều quá không nên. Cuối cùng tôi làm điều ngu nhất đời mình là trao đổi với bố mẹ về việc đứng tên chung. Ba miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn muốn tôi xác nhận đây là tài sản ba mua, không được cho thuê, chuyển nhượng, khi không được ba mẹ đồng ý (tôi đồng ý xác nhận và việc này anh ta cũng biết). Ba mẹ không làm hợp đồng tặng cho và đứng ra làm mọi giao dịch mua nhà, đóng thuế. Việc anh ta đối xử với tôi tệ bạc khi mới sinh con đã được em gái tường thuật. Chỉ trong hai tháng đầu sau sinh, tôi ôm con về nhà mẹ ba lần vì anh ta chửi tôi, em gái và cả ba mẹ trước mặt con tôi. Anh ta đập đồ, giơ tay định tát tôi khi tôi đang cho con bú.

Tôi ở hẳn nhà ba mẹ được bốn tháng nay. Gia đình tôi mời ba ruột của anh ta đến nhà, gọi công chứng, bắt ký tên ủy quyền nhà lại cho ba mẹ tôi. Anh ta liên tục nói không tham tài sản của gia đình tôi, nhưng yêu cầu đem con về quê nuôi mới ký trả. Vì quá giận tôi đã đọc một bản viết tất cả tội lỗi của anh ta và việc tôi đã xác nhận căn nhà này của bố mẹ trước mặt bố con anh ta. Ngay khi biết không chứng minh được chủ quyền nhà, anh ta như điên khùng đập đồ đạc trước mặt ba tôi. Ba chồng kêu tôi không đọc nữa, chạy vào ôm anh ta và nói tôi đưa con cho anh ta về quê, có em gái chồng nuôi được. Tôi quá khinh tư cách người này. Đến nay anh ta vẫn ở lì trong căn nhà ba mẹ tôi mua, đến thăm con nhưng không gửi tiền chu cấp hay mua sữa tã gì cho con. Anh ta bảo "không muốn ly hôn trừ khi giao con toàn quyền cho anh ta". Tôi mong rằng tòa giải quyết nhanh để con tôi được yên thân sống hạnh phúc cho tới ngày trưởng thành.

Thúy Hạnh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc