Chồng đòi ly hôn vì vợ từ chối hiến gan

Hàn QuốcChồng đệ đơn ly hôn vì vợ từ chối hiến gan nhưng tòa án xác định cô không có lỗi, ngược lại sự ép buộc và lăng mạ của người chồng mới là nguyên nhân gây đổ vỡ hôn nhân.

Chương trình "Morning Wide" của đài SBS hôm 26/11 đưa tin về câu chuyện một cặp vợ chồng ly hôn vì vấn đề cấy ghép gan. Người chồng, được chẩn đoán mắc một căn bệnh gan hiếm gặp và được tiên lượng chỉ còn một năm để sống, đã yêu cầu vợ hiến gan sau khi cô được xác định là người "phù hợp" cho ca cấy ghép, theo Nate hôm 1/11.

Người vợ từ chối, với lý do mắc hội chứng sợ các vật sắc nhọn. "Ngay cả khi nhìn thấy mũi tiêm tôi cũng kinh hãi và ý nghĩ về con dao mổ sắc bén khiến tôi hoàn toàn không thể nằm lên bàn mổ", cô nói. Dù từ chối hiến tạng, người phụ nữ này vẫn tận tụy chăm sóc chồng trong thời gian bạo bệnh.

Đáp lại sự chăm sóc ấy, người chồng cho rằng vợ giả tạo và liên tục dùng lời lẽ xúc phạm. Bố mẹ chồng cũng gây áp lực, chỉ trích con dâu "định ngồi yên nhìn chồng chết". Mâu thuẫn gia đình ngày càng trầm trọng.

Ảnh minh họa: NHS

May mắn sau đó, một người hiến tạng chết não có chỉ số phù hợp xuất hiện giúp người chồng được phẫu thuật và hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, ngay khi bình phục, anh điều tra và phát hiện vợ không hề mắc hội chứng sợ vật nhọn như đã nói.

Thừa nhận nói dối, người vợ giải thích cô lo ngại rủi ro phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc con gái nhỏ. Bất chấp lời cầu xin tha thứ, người chồng vẫn đệ đơn ly hôn với câu hỏi chất vấn: "Cô có quan tâm việc tôi sống hay chết không?".

Theo Chosun, tòa án phán quyết rằng việc người vợ từ chối hiến gan không phải là căn cứ để ly hôn. Tòa tuyên bố "hiến tạng là vấn đề thuộc quyền tự quyết cao độ đối với cơ thể của mỗi người" và "việc cô ấy từ chối không thể quy trách nhiệm cho sự đổ vỡ hôn nhân". Là người giám hộ nuôi con nhỏ, người vợ chắc chắn đã có những lo lắng và băn khoăn thực tế về sức khỏe của chính mình.

Do mâu thuẫn không thể hàn gắn, cả hai sau đó đồng thuận ly hôn và tiếp tục ra tòa phúc thẩm để xác định người chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ. Tại đây, Hội đồng xét xử đã đứng về phía người vợ.

Bản án chỉ rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến ly tán không nằm ở lời nói dối hay quyết định từ chối hiến gan của người vợ. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về người chồng do đã cưỡng ép bạn đời, xúc phạm và làm tổn hại nghiêm trọng lòng tin giữa hai bên. Phán quyết này là lời cảnh tỉnh về giới hạn của đạo đức và pháp luật trong các vấn đề y tế gia đình.

Trên thực tế, hiến gan từ người cho sống là một đại phẫu phức tạp với tỷ lệ biến chứng cho người hiến lên tới 15-30%, bao gồm nhiễm trùng, rò rỉ mật và thời gian hồi phục kéo dài. Trong quy trình ghép tạng chuẩn quốc tế, nguyên tắc tự nguyện là tối thượng, các bác sĩ có trách nhiệm hủy bỏ ca mổ nếu phát hiện người hiến chịu bất kỳ áp lực tâm lý hay sự cưỡng ép nào từ gia đình.

Bình Minh (Theo News 1, Nate)