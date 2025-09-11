Chồng đoạt mạng vợ trong lúc cãi nhau

Nghệ AnÔng Nguyễn Xuân Sáu, 53 tuổi, cầm dao đoạt mạng vợ Võ Thị Ngân sau khi bị dùng quạt và dụng cụ cào lúa đánh liên tiếp vào người.

Tối 11/9, ông Sáu, trú xã Đông Thành, trước đây thuộc huyện Yên Thành, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 10/9, bà Ngân, 53 tuổi, đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn với ông Sáu đang nằm nghỉ trên võng trước thềm. Hai người to tiếng.

Trong lúc cãi vã, bà Ngân lấy quạt giấy đánh liên tiếp vào đầu chồng. Nhà chức trách cáo buộc ông Sáu bực tức, vùng dậy chạy vào bếp lấy dao bầu ra đáp trả. Bà Ngân tiếp tục dùng dụng cụ cào lúa tấn công chồng. Ông Sáu tránh được, vung dao đâm hai nhát khiến vợ gục xuống nền nhà, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, ông Sáu ngồi tại nhà, vài chục phút sau bị Công an xã Đông Thành bắt.

Vợ chồng ông Sáu có ba người con, hai đã lập gia đình, một đang đi học.

Đức Hùng