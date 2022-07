Chồng đỡ đẻ cho vợ giữa đường

Thanh HóaĐang chở vợ đi viện sinh con, xe của Lưu Văn Minh đột nhiên chết máy, buộc anh phải giúp vợ vượt cạn bên vệ đường, đêm 5/7.

Vị trí chiếc xe của vợ chồng anh Minh chết máy là quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương. Lúc đó khoảng 22h, trời mưa lất phất, không có ai qua lại trong khi người chồng không nhớ số điện thoại của trạm y tế để nhờ hỗ trợ. Những cơn đau bụng dữ dội ập đến, chị Trần Thị Dung, 25 tuổi, nói với chồng không thể cố được, chắc phải sinh con tại chỗ.

Tình huống cấp bách, anh Minh vội cởi áo ngoài trải xuống đất cho vợ nằm rồi hướng dẫn chị Dung cách thở, giữ bình tĩnh và chuẩn bị đỡ đẻ.

Các nhân viên y tế xã kiểm tra sức khỏe của bé gái sơ sinh và sản phụ trên vệ đường Quốc lộ A1, đoạn qua xã Quảng Bình, tối 5/7. Ảnh: Công an xã Quảng Bình

Trong lúc vợ chồng anh Minh giúp nhau vượt cạn, lực lượng công an xã Quảng Bình đang tuần tra, nhận tin báo của người dân có phụ nữ sinh con ven quốc lộ 1A, lập tức đến hỗ trợ. Tổ tuần tra cũng cử một chiến sĩ đến trạm y tế xã nhờ nhân viên trợ giúp.

Khoảng 5 phút sau, nhóm cán bộ y tế xã Quảng Bình đến nơi, lúc này cháu bé cũng vừa chào đời. Các nhân viên y tế hỗ trợ cắt dây rốn, kiểm tra sức khỏe cho thai phụ và bé gái nặng 3,2 kg ngay ở vệ đường.

"Tiếng khóc của em bé khiến chúng tôi và gia đình thở phào. May mắn anh chồng đỡ đẻ thành công cho vợ, dù chưa có kinh nghiệm", một cán bộ công an xã nói.

Anh Lưu Văn Minh cho biết, gia đình trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương. Tối 5/7, chị Trần Thị Dung (vợ anh) có dấu hiệu chuyển dạ nên bảo chồng đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương, cách nhà khoảng hơn một km để sinh. Chiếc xe hỏng giữa đường buộc anh Minh trở thành bà đỡ bất đắc dĩ.

Là lần đầu đỡ đẻ, anh Minh nói vừa sợ, vừa run, lo sợ chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của vợ con, đành làm theo hướng dẫn từng xem trên truyền hình để thực hiện. "Rất may mọi việc suôn sẻ, sau có các anh công an và trạm y tế kịp thời đến hỗ trợ, tôi mới an tâm lùi về phía sau", người chồng nói.

Sau khi ổn định tình hình, cơ quan chức năng cùng người dân gọi xe đưa mẹ con chị Dung đến bệnh viện tiếp tục theo dõi sức khỏe, dự tính ngày mai xuất viện.

Quỳnh Nguyễn