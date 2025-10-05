Chồng định gọi mẹ vợ lúc 4 giờ sáng để tìm đồng minh khi cãi nhau với tôi

Anh bảo đó là cách để giải tỏa ức chế những khi không chung tiếng nói với tôi.

Tôi có chồng và hai con, sống ở thành phố, cuộc sống gia đình và kinh tế bình thường, có lúc dư dả, có lúc đủ ăn đủ mặc nhưng không phải phụ thuộc hay nhờ cậy ai. Mối quan hệ vợ chồng khá êm đềm. Chuyện không có gì đáng nói nếu gần đây tôi không biết được một việc: hễ không hài lòng hoặc cãi vã với tôi thì anh lại đi gọi điện hoặc gặp tâm sự với người thân của hai người để kể cho biết việc chúng tôi. Anh bảo như thế để giải tỏa, nếu không sẽ ức chế lắm.

Mới nửa đêm qua, chúng tôi cãi cọ, lúc không chịu nổi nữa (tôi không to tiếng mà lúc đó chỉ đang chất vấn), anh lấy máy ra đòi gọi cho mẹ tôi. Có thể anh gọi để muốn bà là đồng minh hay khuyên nhủ gì thì không biết, nhưng lúc đó tôi ngăn anh lại và nói giờ 4h sáng hãy để yên cho bà ngủ. Tôi muốn chuyện của hai vợ chồng, chuyện của gia đình hãy để vợ chồng tự giải quyết, sao lại lôi ông bà vào cuộc. Anh mới nói đó là cách để anh giải tỏa ức chế những khi không chung tiếng nói với tôi.

Tôi hỏi ở đâu có quan điểm như vậy, anh bảo trên mạng tư vấn như thế, phải tâm sự với ai đó chứ không nên để căng thẳng tự bào mòn bản thân. Có lẽ vì vậy mà trước đây vài lần bất đồng với tôi, chồng kể hết cho mẹ vợ. Mỗi lần như vậy bà thường hòa giải và cho anh lời khuyên, rồi lại gọi điện chỉnh tôi. Tôi không bàn tới ai sai ai đúng, nhưng không vui vì câu chuyện của chúng tôi lại được kể ra bên ngoài.

Còn có một chuyện, chồng tôi trước hay tâm sự với em rể mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn. Anh kể tôi hay cằn nhằn, trách móc và một loạt các vấn đề mà anh phải "chịu đựng" trong thời điểm đó (thời điểm chúng tôi mới chuyển nhà, có những quan điểm trái chiều về việc làm nội thất nên dễ bất đồng ý kiến, tôi ở nhà giám sát thi công còn anh bận đi làm, trong ngày tôi hay nhắn tin đòi chỉnh sửa này kia, làm phiền anh).

Điều tôi bất ngờ là anh không hề ngồi xuống nói chuyện hay góp ý về những điều không vừa ý với tôi trước mà lại đi tâm sự với em rể. Chồng bảo nếu trao đổi thẳng sợ tôi lại không đồng quan điểm; vì thế anh chỉ tỏ thái độ khó chịu và chúng tôi cự cãi chứ anh không nói rõ anh nghĩ thế nào về tôi. Rồi sau đó hết sóng gió, chúng tôi lại làm hòa, người quen vẫn có những thành kiến nhất định về tôi, vì họ chỉ nghe một chiều từ anh mà thôi.

Tôi bỗng ngộ ra, hình như gần đây em rể có thái độ không tốt trong ngôn từ với tôi mỗi lúc chát trong nhóm chung, có lẽ nào một phần do chồng tôi gián tiếp làm cho người ta không tôn trọng tôi nữa? Bây giờ tôi cứ nơm nớp, cuộc sống vợ chồng bình thường thì không sao, nếu tự dưng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" tôi lại sợ chuyện của mình đến tai người khác, không phải chỉ mỗi mẹ tôi, em rể, còn cả đồng nghiệp công ty anh (trong tiệc nhậu) và hình ảnh tôi sẽ bị méo mó trong mắt mọi người. Chồng đúng hay tôi khắt khe? Trên mạng mà nói là khi có việc ức chế cần phải tìm người kể tâm sự cho nhẹ lòng, có áp dụng khi gặp vấn đề của riêng hai vợ chồng không đây?

Huyền Như