Chồng diễn viên 'Bích huyết kiếm' bị phạt tù vì tội hiếp dâm

Lương Hiên An, chồng biểu tượng gợi cảm Đài Loan Tiêu Thục Thận, bị tòa tuyên phạt 4 năm 10 tháng tù vì cưỡng dâm một ca sĩ.

Theo Yahoo, ngày 18/3, tòa án quận Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc công bố phán quyết vụ Lương Hiên An từng cưỡng bức nạn nhân. Đồng thời, tòa cho rằng Lương Hiên An không nhìn thẳng vào các chứng cứ khách quan, bao biện hành vi, khó có khả năng được giảm nhẹ hình phạt.

Theo kết quả điều tra, sự việc xảy ra rạng sáng 8/11/2023, khi Lương Hiên An và các nhân viên trong công ty giải trí của mình tham gia một chương trình quảng bá sản phẩm, sau đó dự tiệc. Kết thúc buổi tiệc, lấy lý do nhờ cô gái dẫn đường về phòng nghỉ, Lương Hiên An ép cô quan hệ tình dục.

Sau phán quyết của tòa án, Lương Hiên An cho biết "giao cho luật sư giải quyết bước tiếp theo", dù vậy chưa cho biết có kháng cáo hay không.

Tiêu Thục Thận 50 tuổi còn Lương Hiên An 35 tuổi. Ảnh: Chinatimes

Tiêu Thục Thận chưa lên tiếng về sự việc. Cô và Lương Hiên An đăng ký kết hôn năm 2017, đến nay chưa có con chung. Lương Hiên An từng kết hôn và có con riêng với vợ cũ. Khi đi bước nữa với Tiêu Thục Thận, anh bị cha mẹ phản đối dữ dội vì diễn viên từng ngồi tù, có tuổi. Bấy giờ, Lương Hiên An ăn ngủ ở nhà Tiêu Thục Thận, đêm giao thừa cũng không về nhà. Sau 5 năm, cha mẹ Hiên An mới dần thay đổi định kiến về con dâu, chấp nhận cô.

Tiêu Thục Thận thuộc nhóm sao nổi bật Đài Loan thập niên 2000. Ảnh: Next Apple

Tiêu Thục Thận gia nhập làng giải trí năm 23 tuổi, được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất qua các phim Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu. Ngoài đóng phim, Thục Thận phát hành một số MV. Thập niên 2000, cô được mệnh danh "Nữ hoàng gợi cảm xứ Đài".

Sự nghiệp của Tiêu Thục Thận xuống dốc vì cô nghiện ma túy. Tháng 5/2011, diễn viên nhận phán quyết một năm bảy tháng tù vì tái sử dụng chất cấm. Nhờ cải tạo tốt, cô được trả tự do hồi tháng 7/2012.

Như Anh (theo Yahoo)