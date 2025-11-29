Chồng dễ ngoại tình khi vợ học cao

Nam giới Trung Quốc có nguy cơ phản bội gấp 6,5 lần nếu vợ sở hữu bằng cấp cao hơn, đặc biệt khi người chồng vẫn là trụ cột kinh tế trong gia đình.

Kết luận này được đưa ra trong nghiên cứu của nhóm giáo sư từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) và Đại học Phúc Đán Thượng Hải, công bố trên tạp chí Social Science Research hôm 14/11.

Nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu từ 4.006 người đã kết hôn trong Khảo sát Đời sống Tư nhân Trung Quốc (CPLS).

Nam giới Trung Quốc dễ ngoại tình khi vợ có trình độ học vấn cao nhưng thu nhập thấp hơn chồng, theo nghiên cứu. Ảnh minh họa: Gary Waters/Fanatic Studio/VCG

Kết quả cho thấy, đàn ông ít ngoại tình nhất khi vợ chồng có trình độ học vấn ngang nhau. Tuy nhiên, nguy cơ này tăng vọt lên 6,5 lần nếu người chồng có học vấn thấp hơn bạn đời.

Đáng chú ý, các chuyên gia nhận thấy rủi ro ngoại tình cao nhất, lên tới 66%, xảy ra ở nhóm "vợ học cao hơn nhưng chồng kiếm nhiều tiền hơn". Nhóm nghiên cứu lý giải, đàn ông trong hoàn cảnh này dùng sức mạnh kinh tế để bù đắp cho sự thua kém về học thức. Việc tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng trở thành cách để họ khẳng định vị thế và củng cố trật tự gia trưởng truyền thống.

Ngược lại, tỷ lệ đàn ông ngoại tình giảm xuống gần bằng 0 khi người vợ vượt trội cả về học vấn lẫn thu nhập. Lúc này, người chồng phụ thuộc kinh tế vào vợ nên tránh mạo hiểm đánh đổi sự hỗ trợ tài chính bằng những cuộc phiêu lưu tình ái.

Ngoài ra, nam giới cũng rất ít phản bội nếu vợ chồng có cùng trình độ và chồng thu nhập cao hơn. Mô hình này phù hợp với kỳ vọng truyền thống tại đất nước tỷ dân, giúp tăng sự hòa hợp và ổn định trong hôn nhân. Trong khi đó, nghiên cứu không tìm thấy quy luật rõ ràng nào về mối liên hệ giữa chênh lệch học vấn và sự không chung thủy ở phụ nữ.

Thực tế từ năm 2009, phụ nữ Trung Quốc đã chiếm số lượng lớn hơn nam giới ở các bậc đại học. Điều này thách thức quan niệm xưa cũ về việc phụ nữ nên lấy chồng có địa vị cao hơn. Dù vậy, nhóm tác giả kết luận rằng trình độ học vấn cao hơn của phụ nữ chưa thể mang lại sự bình đẳng thực sự trong hôn nhân, khi các chuẩn mực gia trưởng vẫn tồn tại dai dẳng.

Minh Phương (Theo Sixth Tone)