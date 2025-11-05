Chồng đánh vợ Nhật vì 'bị quịt lương'

Một người đàn ông Dominica bị cáo buộc hành hung người vợ Nhật Bản với lý do cô này làm giám đốc công ty nhưng không trả lương cho anh.

Cảnh sát thành phố Munakata, tỉnh Fukuoka chiều 4/11 nhận được cuộc gọi khẩn, thông báo có một người đàn ông nước ngoài đang túm tóc, đánh vào đầu một phụ nữ Nhật Bản.

Khi cảnh sát đến, người phụ nữ cho biết người hành hung là chồng mình và hai người đang có bất đồng về tiền bạc. Cảnh sát đã bắt người chồng là một công dân đến từ Dominica.

Sở Cảnh sát thành phố Munakata ở tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: RKB

Trong quá trình thẩm vấn, người chồng 39 tuổi thừa nhận các cáo buộc, cho hay đang làm việc trong công ty do vợ điều hành. "Tôi đánh vợ vì cô ấy không chịu trả lương cho tôi", người này khai.

Do dân số già hóa, Nhật Bản tiếp nhận ngày càng nhiều lao động nước ngoài để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực. Khi lượng người nước ngoài tăng ở Nhật, số vụ mâu thuẫn gia đình, ly hôn liên quan đến người nước ngoài cũng tăng theo.

Năm 2021, nước này ghi nhận hơn 1.600 vụ ly hôn giữa người Nhật và người nước ngoài, nhưng chưa có thống kê về các vụ hành hung như trên.

Đức Trung (Theo RKB, Yahoo News)