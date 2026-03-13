Chồng đánh tôi trước mặt con gái

Nếu vợ chồng ly hôn, con gái tôi khổ, còn tiếp tục sống với chồng thì tôi sợ sẽ có những trận đòn tiếp theo.

Tôi lấy chồng cách đây 3 năm, con gái 2 tuổi. Thời gian tìm hiểu nhau rất ít, chỉ sau hai tháng đã quyết định đám cưới. Khi tiếp xúc ban đầu, anh rất vui tính, hiền nhưng khi nổi nóng hay vợ chồng bất đồng quan điểm là anh xưng hô mày tao. Nhiều lần tôi góp ý nhưng anh chẳng thay đổi. Gần đây vợ chồng cãi nhau, anh uống rượu và chửi bới tôi, thậm chí trước mặt con gái anh đã đánh tôi. Anh còn dọa tôi, bảo phải ăn nói cẩn thận, nếu không hậu quả khôn lường. Thực sự cái hỗn láo mà anh nói tôi chỉ là khi giận (lúc cãi nhau và mấy ngày sau) tôi nói chuyện không có chủ ngữ với anh.

Mới hôm trước khi "tức nước vỡ bờ" anh chửi bới, xúc phạm đến gia đình tôi, còn đánh mẹ con tôi nữa. Tôi có chửi lại anh rồi bỏ đi sang nhà bà con. Đó là lần duy nhất tôi dám chửi lại chồng. Mấy ngày này tôi rất đau đầu, không biết nên tiếp tục hay ly hôn. Nếu ly hôn, con gái tôi khổ, còn tiếp tục sống với chồng thì tôi sợ sẽ có những trận đòn tiếp theo. Nếu gia đình đổ vỡ, con tôi vẫn là người khổ nhất. Tôi phải làm gì bây giờ?

Huyền Thư