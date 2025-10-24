Chồng của nạn nhân vụ 'trừ tà' ở Phan Thiết bị bắt

Lâm ĐồngCảnh sát bắt giam Nguyễn Tự Tín, 34 tuổi, chồng cũ của nạn nhân bị các chị chồng giam lỏng để "trừ tà", sau khi điều tra bổ sung.

Tín, ngụ xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết cũ (nay là phường Mũi Né) bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam về tội Giữ người trái pháp luật, theo Điều 157 Bộ luật Hình sự, ngày 23/10.

Đây là động thái mới của cơ quan điều tra sau 3 tháng toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án chị Trần Thị Bích Dung (vợ Tín) bị gia đình chồng giam lỏng, đánh đập trong nhiều ngày để "trừ tà ma", từng gây chấn động dư luận địa phương. Tín bị xác định vai trò đồng phạm với các chị ruột Nguyễn Thị Hoài Diễm, 41 tuổi; Nguyễn Thị Ngọc Lan, 37 tuổi.

Hai bị cáo Lan và Diễm, chị của Tín tại toà hồi tháng 6. Ảnh: Tư Huynh

Theo cáo trạng công bố tại tòa hồi tháng 6, từ 4/12/2023 đến 14/1/2024, Lan và Diễm cho rằng Dung bị tà ma nhập, có thể gây hại cho gia đình nên giam lỏng trong căn nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, TP Phan Thiết, không cho ra ngoài. Hai người chị chồng thuê Trần Hữu Tình, 34 tuổi, và Nguyễn Hồng Tâm, 51 tuổi, thay phiên nhau canh giữ em dâu.

Họ không cho Dung ra khỏi nhà, chỉ ở trên phòng riêng và xuống khu vực nhà bếp, vệ sinh ở tầng dưới. Lúc Tình và Tâm không làm việc này nữa, Lan và Diễm đã thay nhau canh giữ nạn nhân. Đến ngày 18/4/2024, được cho về nhà mẹ ruột để lấy giấy tờ, chị Dung đã trốn thoát, đến Công an phường Phú Thuỷ trình báo.

Nhà chức trách xác định, Lan và Diễm (giữ vai trò cầm đầu) đã thuê, chỉ đạo Tình, Tâm giữ chị Dung trái pháp luật, nên hành vi của họ là "phạm tội có tổ chức". Tuy nhiên, tại toà, hai người phụ nữ này không thừa nhận, bác bỏ tố cáo của em dâu cũng như lời khai của hai bị cáo Tình và Tâm.

Chị Dung cho biết, từ tháng 3 đến giữa tháng 4/2024 còn bị Nguyễn Tự Tín, Lan, Diễm và một người khác dùng chày gỗ, cối... đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục để trừ tà, tổng tỷ lệ tổn thương 20%.

Sau quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhiều tình tiết, trong đó có việc xem xét dấu hiệu đồng phạm của Nguyễn Tự Tín.

Tư Huynh