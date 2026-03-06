Chồng của giám đốc nhà hàng 'xẻ thịt tê tê Java' bị bắt

Khánh HòaZhang Senlin, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc cùng vợ chỉ đạo nhân viên nhà hàng mua tê tê Java còn sống rồi chế biến bán cho thực khách.

Ngày 6/3, Zhang Senlin đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Zhang Senlin tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trước đó, hồi giữa tháng 2, Võ Thị Diễm Kiều (40 tuổi, vợ Senlin, Giám đốc Công ty TNHH Saroman - chủ quản nhà hàng Hòa Nhân Ân); Trần Minh Sơn, 47 tuổi và Hồ Minh Lập, 34 tuổi, cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về cùng hành vi.

Vào tối 4/2, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nhà hàng Hòa Nhân Ân, phát hiện tại khu vực bếp có một con tê tê Java đã chết. Đây là loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ông Senlin bị cáo buộc đã cùng vợ chỉ đạo nhân viên đặt mua tê tê còn sống chế biến món ăn phục vụ khách.

Võ Thị Diễm Kiều tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Bùi Toàn