Chồng của 'bảo mẫu đánh bé gái tử vong' bị điều tra

TP HCMChồng của bảo mẫu Nguyễn Ngọc Phượng bị điều tra vì biết vợ nhiều lần đánh bé gái 17 tháng tuổi, dẫn đến tử vong.

Ngày 16/11, hồ sơ vụ án Nguyễn Ngọc Phượng, 31 tuổi, đánh bé gái 17 tháng tuổi tử vong, được Công an quận 7 chuyển cho Công an TP HCM điều tra do tính chất nghiêm trọng, phức tạp. Bước đầu, nhà chức trách cáo buộc Phượng về hành vi Cố ý gây thương tích theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự (gây chết người, khung hình phạt cao nhất là 14 năm tù).

Ngoài ra, chồng của Phượng cũng đang bị điều tra, làm rõ hành vi liên quan. Ông này thừa nhận "nhiều lần chứng kiến Phượng dùng tay, cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay chân... bé gái" và có can ngăn. Khoảng 3 tuần trước, khi giúp vợ cho bé ăn, ông "đánh 2 cái vào đùi bé".

Theo điều tra, Anh Đức (37 tuổi, cha nạn nhân) đã ly hôn, chạy xe ôm nuôi hai con 3 tuổi và 17 tháng tuổi. Anh gửi con lớn cho cha mẹ mình chăm sóc, còn bé nhỏ gửi Phượng trông nom tại khu nhà trọ đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), mỗi tháng trả 5 triệu đồng.

Phượng khai, do bé thường xuyên quấy khóc và gần đây anh Đức không trả tiền công đúng hẹn, nên bực bội. Vì vậy, cô ta nhiều lần dùng cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay chân bé gái gây thương tích. Riêng khoảng thời gian 31/10 đến 5/11, Phượng tát, lấy bình sữa đánh vào vùng đầu của nạn nhân.

Đêm 6/11, bé gái có biểu hiện hôn mê, Phượng đưa vào Bệnh viện Quận 7 cấp cứu. Nạn nhân sau đó được chuyển lên Nhi Đồng 2 do đã nguy kịch. Các bác sĩ tại đây xác định bé gái hôn mê sâu, da niêm nhạt, đồng tử giãn, không phản xạ ánh sáng; nhiều vết bầm rải rác vùng mắt phải, má trái, hai vai.

Dù được cấp cứu bằng nhiều phương pháp, nạn nhân vẫn không qua khỏi do chấn thương sọ não.

Quốc Thắng