Mẹ đẻ nhờ anh em, hàng xóm khuyên tôi quay về với chồng cũ

Tôi ly hôn vì chồng một năm báo nợ tới ba lần, khoản nợ lên đến gần một tỷ đồng. Sau này điều tra mới biết anh có máu cờ bạc từ khi còn là sinh viên. Sau đó, tôi còn phát hiện anh ta ngoại tình với đồng nghiệp dẫn đến việc phá thai với cô ta. Mẹ chồng tôi là mẹ đơn thân, bà đồng hành gánh cùng anh ta những khoản nợ đó từ thời sinh viên.

Trong cuộc sống hôn nhân, anh ta là người bố tốt, mẹ chồng tôi cũng rất thương cháu. Chỉ có điều, khi mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn gì đó, anh ta sẽ giận ngược tôi, có khi giận dai đến cả tháng. Sau tất cả, tôi đã ly hôn khi con mới gần ba tuổi. Giờ cháu chuẩn bị vào lớp một, tôi ở trọ gần nhà ông bà ngoại để con vẫn cảm nhận được tình cảm gia đình, vẫn cho bố cháu thăm nom. Cuộc sống hai mẹ con tạm ổn.

Mẹ chồng hay gọi điện cho mẹ tôi, bảo cháu đã trả hết nợ, ông bà động viên cho các cháu về với nhau. Điều tôi lăn tăn giờ là mẹ đẻ tôi. Bà luôn nghĩ người chồng cũ tệ nạn nhưng không đến nỗi quá xấu; bà bảo đàn ông ai chẳng có tội nọ tật kia, anh ta thương con, vẫn có công việc ổn định, cũng hiền lành và sau biến cố ly hôn thì không dám chơi lại nữa đâu, nên cứ cho thêm một cơ hội nữa để con có bố.

Tôi là người cơ địa sinh đẻ khó đặc biệt nên sẽ khó có người nào sau này chấp nhận được. Đỉnh điểm, bà còn nhờ tất cả anh em, hàng xóm khuyên tôi. Khi mẹ con không thống nhất được, bà cho là tôi sống ích kỷ, không nghĩ cho con. Bà còn định họp gia đình, có sự tham gia của chồng cũ để anh ta xin lỗi rồi hứa hẹn để tôi cho cơ hội.

Thực sự, dù mọi chuyện đối với tôi đang rất ổn và lý trí luôn chắc chắn sẽ không quay lại, nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn nghĩ: liệu mẹ có nói đúng và tôi có thực sự ích kỷ? Liệu tôi nên vì mẹ, vì con mà đánh cược một lần nữa không? Mong nhận được ý kiến từ độc giả.

