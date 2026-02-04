Chồng cũ của bà Jill Biden bị nghi giết vợ

William Stevenson, chồng cũ của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden, bị truy tố với cáo buộc giết người vợ hiện tại.

Theo cáo trạng được đệ trình, William Stevenson, 77 tuổi, bị bắt ngày 2/2 và đối mặt với cáo buộc giết người có chủ ý liên quan đến cái chết của vợ là Linda Stevenson, 64 tuổi.

Cảnh sát hạt New Castle, bang Delaware cho biết cáo trạng là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần, song chưa cung cấp thông tin cụ thể về nguyên nhân tử vong.

Các sĩ quan cảnh sát ngày 28/12/2025 tới hiện trường vụ xô xát tại một ngôi nhà ở khu vực Wilmington và phát hiện bà Linda bất tỉnh trong phòng khách. Nạn nhân qua đời dù các sĩ quan đã nỗ lực cấp cứu tại hiện trường.

William Stevenson. Ảnh: Cảnh sát hạt New Castle

William Stevenson đang bị giam tại nhà tù Howard Young sau khi không nộp được 500.000 USD tiền bảo lãnh. Chưa rõ ông Stevenson đã thuê luật sư hay chưa.

Bà Linda được mô tả là người rất coi trọng gia đình và hâm mộ cuồng nhiệt đội bóng bầu dục Philadelphia Eagles. Trong những năm cuối đời, bà đã thành lập một công ty kế toán nhỏ.

William Stevenson là chồng cũ của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden. Hai người kết hôn vào tháng 2/1970, bà Jill khi đó 18 tuổi và là sinh viên đại học Delaware. Không lâu sau, ông Stevenson mở Stone Balloon, nằm gần Đại học Delaware ở Newark, là một trong những quán bar sinh viên nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Tháng 3/1975, bà Jill gặp ông Joe Biden, khi đó là thượng nghị sĩ bang Delaware. Bà ly dị ông Stevenson vào tháng 5/1975 và kết hôn với ông Biden vào tháng 6/1977. Bà Jill từng tìm cách giữ lại 50% cổ phần trong quán bar Stone Balloon, song không thành công.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, NBC)