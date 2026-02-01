Chống cột thép giữ chứng tích gần thành cổ Quảng Trị

Những ngày này, di tích trường Bồ Đề nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Trị, cách thành cổ khoảng một km về hướng tây nam được trùng tu cơ bản hoàn thành.

Trường Bồ Đề là một trong ba công trình được trùng tu cùng với thành cổ Quảng Trị, nhà thờ Long Hưng, với vốn đầu tư 90 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, được thi công từ tháng 5/2025.

Trường xây dựng năm 1959, do tỉnh Hội Phật giáo Quảng Trị quyên góp từ phật tử và nhân dân trên địa bàn trong phong trào tiết kiệm gạo Bồ Đề, dạy học sinh từ lớp 6 đến 12. Ngôi trường từng đón hàng nghìn học sinh, riêng niên khóa 1969-1970 có 1.400 em, trong đó rất nhiều là trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.