Chống cột thép giữ chứng tích gần thành cổ Quảng Trị

Hệ cột chống bằng thép được bố trí tại các vị trí tường, dầm, sàn, kết hợp hệ xà đỡ nhằm tăng cường khả năng chịu lực nhưng vẫn bảo đảm không làm thay đổi hình dáng kiến trúc ban đầu. Toàn bộ di tích được lắp đặt hơn 30 cọc thép và hàng chục xà ngang ở tầng dưới.
Xung quanh di tích được trồng cây xanh, có hàng rào sắt cao gần một mét.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết công trình hoàn thiện phần xây lắp và đang dọn dẹp để bàn giao, đón du khách trước Tết Bính Ngọ 2026.
Đắc Thành