Chồng công khai hẹn với bạn gái cũ, còn gọi tôi ra ngồi cùng

Chồng tôi bắt đầu hẹn uống cà phê với chị ấy, còn ước định mỗi tháng một lần.

Đọc bài tâm sự gần đây của một vài bạn về việc đau khổ, trầm cảm vì chồng còn giữ liên lạc với người cũ, tôi nghĩ bài chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình có thể cho các bạn thêm một góc nhìn khác về vấn đề này.

Chồng tôi và bạn gái cũ có tình cảm rất tốt vì quen biết từ nhỏ. Lý do chia tay thì cũng như bao cặp đôi khác: không phù hợp. Bạn gái cũ của chồng là người phụ nữ duyên dáng, thông minh, có khiếu ăn nói. Nghe chồng tôi nói, trước đây có rất nhiều người theo đuổi chị ấy. Tôi nhỏ hơn chồng một giáp, quen biết trong một dịp tình cờ chồng đến công ty tôi công tác. Sau khi kết hôn khoảng tám năm, chồng bắt đầu nối lại liên lạc với chị ấy. Khi đó, chị ấy cũng đã lập gia đình, có hai con nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu. Chồng chị ấy là chủ doanh nghiệp, giàu có, chiều vợ.

Nếu so sánh công tâm, chồng chị ấy giàu hơn chồng tôi, cũng có ngoại hình sáng hơn. Khi tiếp xúc, tôi thấy chị ấy hào sảng, tốt tính nên cũng không nghĩ giữa chị ấy và chồng tôi có gì khuất tất. Ai cũng có người cũ, tôi có, chồng cũng có, là một đoạn ký ức không thể xóa trong lòng mỗi người, quan trọng là hiện tại. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Chồng tôi bắt đầu hẹn uống cà phê với chị ấy, còn ước định mỗi tháng một lần. Lúc đầu còn ngọt nhạt rủ tôi theo, nhưng tôi không đi. Tôi nghĩ chồng biết tôi sẽ không đi nên mới rủ: thứ nhất vì tôi đang học nâng cao để được lên chức, rất bận rộn; thứ hai, tôi thuộc kiểu người hướng nội, thích ở nhà thư giãn hơn là ra ngoài.

Hẹn mỗi tháng một lần là thông tin công khai mà chồng nói với tôi, còn những cuộc hẹn riêng tư khác, có hay không, tôi không biết. Vậy thái độ của tôi phải như thế nào? Tôi có cấm cản được không? Nếu cấm được, chồng không đi công khai nhưng chắc gì sẽ không lén lút? Chẳng lẽ tôi cũng phải vật vã, trầm cảm, sụt cân hay tự hủy hoại bản thân? Khi đó, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, tôi quyết định: chuyện đến đâu tính đến đó, quan trọng là phát triển bản thân trước, vì mỗi người chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nói sơ qua về bản thân: đam mê của tôi chỉ có học tập và sự nghiệp, đặc biệt chung thủy nhưng cũng đặc biệt phũ. Khi đang trong một mối quan hệ, tôi sẽ hết lòng với đối phương, nhưng nếu đối phương chạm đến những cấm kỵ mà tôi đặt ra, tôi sẽ chia tay ngay, không có tha thứ, không có lần sau. Trước đây, chồng theo đuổi tôi khi tôi đang có bạn trai. Khi đó, tôi luôn thẳng thừng từ chối. Sau khi chia tay bạn trai vì anh ta quan hệ với gái mại dâm, tôi ngay lập tức cho chồng cơ hội và cắt đứt hoàn toàn với bạn trai cũ.

Nói thêm về ngoại hình: tôi may mắn có ngoại hình khá, hợp gu nhiều người. Ví dụ, khi đi phỏng vấn xin việc, đến tối về, người phỏng vấn nhắn tin bảo tôi đừng lo lắng, chắc chắn sẽ được nhận. Chồng nhìn tin nhắn bảo không có người phỏng vấn nào quan tâm đến ứng cử viên như vậy, trừ khi có ý đồ khác. Khi ngồi học trong thư viện, để thư giãn đầu óc, tôi đọc một mẩu truyện cười ngắn và thấy rất buồn cười nhưng cố nén không cười ra tiếng, vậy mà có người đến xin làm quen, bảo tôi cười rất dễ thương. Khi đi mua sắm, có người đến xin số điện thoại. Những việc tương tự xảy ra khá thường xuyên. Chồng đều biết vì tôi không giấu giếm, điện thoại dùng mật mã chung do chồng cài đặt. Nhưng chồng cũng biết mối quan tâm lớn nhất của tôi là học tập và sự nghiệp nên anh không hề lo lắng.

Trở lại việc chồng hẹn hò mỗi tháng với bạn gái cũ. Một lần, trước khi tôi thuyết trình, còn một ít thời gian, chồng cũng hẹn gần đó. Chồng hỏi tôi có muốn ra ngồi nói chuyện phiếm chút không, bình thường tôi trả lời không, nhưng lần đó tôi nói có. Rồi tôi tranh thủ thời gian chạy đến, ngồi ăn hết ly kem cà phê, thăm hỏi vài câu rồi quay lại trường. Chỉ vậy thôi. Không có drama, khóc lóc hay ầm ĩ gì. Sau đó, chồng tôi về có nói chị ấy bảo chồng tôi sướng, có vợ trẻ xinh đẹp như vậy. Rồi thì tôi thuận lợi lấy bằng cao học, được thăng chức, lương rất tốt. Chồng cũng không gặp chị ấy mỗi tháng nữa.

Chuyện này cách đây đã ba năm. Hiện tại, chồng còn chiều tôi hơn trước, đi đâu cũng kè kè một bên. Khi tôi gặp bạn bè hay đồng nghiệp của chồng, luôn có người trêu: chồng em lúc nào cũng nhắc đến em, bảo em rất xinh đẹp, rất thông minh, rất dịu dàng. Đến hiện tại, tôi cũng không rõ khi đó giữa hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn giữ quan điểm: không cần khiến bản thân khổ sở. Nếu phát hiện chồng ngoại tình, tôi sẽ ly hôn ngay. Nhưng nếu không phát hiện, không có chứng cứ gì rõ ràng, tôi sẽ vui vẻ tận hưởng cuộc sống, không có lý do gì để hành hạ bản thân cả. Và dù cho có phát hiện hay không, quan trọng nhất vẫn là phát triển bản thân.

Thu Trinh