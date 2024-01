Kiên GiangCa sĩ Thu Minh được chồng, con cổ vũ và chăm sóc khi đi diễn chương trình chào năm mới tại Phú Quốc, tối 31/12.

Trong suốt chương trình, chồng cô - doanh nhân Otto - luôn kề cận chăm sóc vợ. Thu Minh mang giày cao gót nên bất tiện khi di chuyển trên cát để tới sân khấu dựng trên bãi biển. Vì vậy, ông xã liền cầm tay cô bước đi, còn con trai - bé Gấu (tám tuổi) - giúp mẹ nâng váy.

Chồng, con theo Thu Minh đi diễn Thu Minh được chồng con chăm sóc, trước khi lên sân khấu hát. Video: Nhân vật cung cấp Nhiều năm qua, doanh nhân Otto luôn giúp Thu Minh chăm sóc con trai để cô về nước biểu diễn nhiều hơn. Nghệ sĩ nói: "Tôi trân trọng chồng vì anh luôn cảm thông, hỗ trợ sự nghiệp ca hát của tôi".

Trên sân khấu, ca sĩ biểu diễn những ca khúc sôi động như I Believe I Can Fly, Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Bay (Nguyễn Hải Phong). Trong giây phút đón năm mới, con trai lên sân khấu cổ vũ Thu Minh hát nhạc phẩm Happy New Year. Trước đó, lần đầu cậu xuất hiện cùng mẹ tại chương trình Hozo.

Thu Minh bên chồng con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau đêm nhạc, sáng 1/1, vợ chồng Thu Minh tranh thủ đưa con đi tắm biển, thăm vườn thú. Ca sĩ cho biết gia đình cô có những giây phút vui vẻ, đầm ấm trong ngày đầu năm mới.

Thu Minh kết hôn với doanh nhân người Hà Lan - ông Otto De Jager - năm 2011. Năm 2015, ca sĩ sinh con trai đầu lòng. Thu Minh theo chồng sang Singapore định cư được khoảng bốn năm, vắng bóng trong làng nhạc Việt một thời gian dài. Năm ngoái, cô trở lại ca hát và ra mắt show nhạc Muse It tự sản xuất.

Cô sinh năm 1977 ở Hà Nội, gia nhập làng nhạc từ năm 1992 và nổi tiếng qua ca khúc Nhớ anh (Kỳ Phương), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Mong anh về (Dương Cầm).

Thu Minh từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 16 tuổi, lần lượt đoạt các giải thưởng Làn sóng xanh, Bài hát Việt, Album vàng. Năm 2012, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dance và đạt nhiều thành công.

