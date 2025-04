Chồng có thể nuôi vợ và hai con, tôi có nên dành 9 năm đi học

Tôi phân vân lắm, giờ 30 tuổi, nếu có đỗ thì học 9 năm là gần 40 tuổi rồi, có quá già để thực hiện ước mơ làm bác sĩ?

Tôi 30 tuổi, có một con và chuẩn bị sinh bé thứ hai. Gần hai năm trở lại đây, công việc chính khiến tôi cảm thấy hoang mang do lãnh đạo gần như muốn thay đổi lại nhân sự, đối với những người như chúng tôi cảm thấy bấp bênh trong cuộc sống. Đối với tôi, việc đó cũng tác động không hề nhẹ đến tư tưởng rời bỏ đi tìm chân trời mới. Tôi đang chán công việc hiện tại, việc khiến tôi phải mất 4 năm đèn sách và hai năm thạc sĩ mới có được. Tôi đang nghĩ đến việc chuyển sang ngành nghề mà tôi thích từ thời cấp 3, nhưng do không đủ can đảm để nộp hồ sơ thi, đó là nghề bác sĩ.

Nếu giờ tôi muốn theo đuổi nghề bác sĩ, coi như phải làm lại từ đầu, thi lại đại học, mất 6 năm đèn sách, nửa năm định hướng, rồi ra ngành hai năm mới có được chứng chỉnh hành nghề, nghĩa là tôi sẽ mất khoảng 9 năm mới trở thành bác sĩ. Tôi đang rất phân vân, có nên bỏ công việc hiện tại để ôn thi đại học và theo đuổi nghề bác sĩ hay không. Chồng tôi cũng là bác sĩ, kiếm được nhiều tiền, anh ủng hộ việc tôi thi đại học y, khuyên tôi không nên học trung cấp hay cao đẳng, vì tới trung cấp hay cao đẳng sẽ không được phép thi bác sĩ chuyên tu. Công việc của anh có thể nuôi 3 mẹ con tôi ở nhà chơi không, nên việc đi học anh ủng hộ hết mình. Ông bà nội ngoại đều khỏe, có thể hỗ trợ trông con cho tôi, nếu không thì chồng sẽ thuê người giúp việc, tôi muốn đi học cứ thoải mái.

Tôi phân vân lắm, giờ 30 tuổi, nếu có đỗ thì học 9 năm là gần 40 tuổi rồi, có quá già để thực hiện ước mơ làm bác sĩ? Với lại ngành nghề hiện tại của tôi rất hạn chế, ít cơ hội kiếm được công việc tốt, cũng khá bấp bênh, nhất là đối với tỉnh lẻ nơi tôi đang sinh sống. Các bạn cho tôi lời khuyên với. Chân thành cảm ơn.

Hòa Hợp