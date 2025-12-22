Chồng cho tôi cơ hội làm lại sau khi cặp với người lái taxi

Anh buồn, sốc nhưng vẫn đối xử rất tốt với tôi, không trách móc, không nhắc lại; anh chăm lo gia đình hơn, thể dục thể thao, không nhậu nữa.

Vợ chồng tôi đều ngoài 40 tuổi, kết hôn được 15 năm, có hai con, nói chung cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Chồng tôi công việc ổn định, lương thưởng tốt; tôi công việc tự do. Ở chồng không có điểm gì chê, anh yêu thương vợ con. Cách đây 3 tháng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại say nắng anh lái taxi cũng có gia đình.

Rồi chúng tôi ngoại tình, tôi chỉ nghĩ đơn giản vui chơi một chút, không ảnh hưởng đến gia đình, hóa ra tôi đã lầm. Đúng là làm việc sai trái kiểu gì cũng bị phát hiện. Bình thường chồng không bao giờ cầm điện thoại của tôi, hôm đấy tôi đi tắm, anh mượn máy có việc, đúng lúc người kia nhắn tin, vậy là mọi chuyện bại lộ. Những tin nhắn tình cảm, hẹn nhau đi nhà nghỉ... chồng tôi đọc được.

Anh nói chuyện với tôi một cách bình tĩnh, cho tôi lựa chọn. Tôi vẫn yêu chồng con, cần gia đình và xin anh một cơ hội. Anh đồng ý. Từ hôm đấy tôi cũng cắt đứt với người kia, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Anh buồn, sốc nhưng vẫn đối xử rất tốt với tôi, không một lời trách móc, không nhắc lại. Anh biết chăm lo gia đình hơn, chăm lo thể dục thể thao, không đi nhậu nữa. Có lẽ tôi là một người phụ nữ may mắn.

Qua câu chuyện trên, tôi muốn nhắn những người có gia đình, đừng vì một phút không giữ mình để rồi cái giá phải trả rất đắt. Có lẽ mọi người sẽ nói chồng tôi hèn nhưng đối với gia đình, anh là một người hùng, chấp nhận chịu thiệt về mình để gia đình được bình yên. Cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện của gia đình tôi.

Ngọc Hằng