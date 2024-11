Chồng chờ đợi một lúc đã dằn vặt, bắt tôi nhận sai

Mỗi lần tranh cãi, tôi không nghe hay ý kiến khác là anh bảo không biết tại sao lại cưới nhau, vợ cứ như vậy thì mạnh ai nấy sống.

Chuyện là cuối tuần trước, tôi có chuyến bay từ Quy Nhơn đến Sài Gòn do công ty tổ chức team building. Tôi nhờ chồng ra đón ở sân bay (đón bằng ôtô). Chồng hỏi tôi mã chuyến bay và giờ đáp, tôi gửi boarding pass (trên giấy để 11h45 khởi hành nhưng hãng có nhắn tin báo delay tới 12h05 mới bay), tôi nói với anh là 13h mới đáp. Tuy nhiên, hãng có delay thêm đến 12h30 mới bay nhưng không thông báo bằng loa, chỉ để trên bảng ngay cổng ra máy bay nhưng tôi không để ý.

Đến tầm 12h mở cổng boarding, tôi mới phát hiện, định nhắn tin cho chồng thì anh đã nhắn tin trước báo là giờ chuẩn bị đi. Tôi bảo hãng báo lại, delay thêm. Anh trách móc, cằn nhằn là tôi không quan tâm tới anh, khiến anh giờ đã ra tới nhà xe rồi lại phải quay ngược lên. Tôi giải thích này nọ nhưng anh không chịu và rất căng thẳng, tới khi tôi phải chấp nhận là lỗi do mình không để ý, chồng mới dịu xuống. Ý của chồng là do tôi không để ý, không biết tính toán, anh lái xe ra đó sớm không có chỗ đỗ và có thể bị công an phạt.

Sau hai ngày, tôi đặt lịch khám ở một bác sĩ khá nổi tiếng do bị trễ kinh khá lâu. Chồng chở tôi tới khám nhưng phòng khám khá đông, phải chờ đợi, dù đã đặt lịch. Chờ tầm 20 phút anh nhắn tin hỏi được khám chưa, còn chờ à. Tôi bảo vẫn đang chờ, anh mới nói là thấy nhiều người ra lắm rồi mà. Chờ thêm 15 phút nữa, anh lại hỏi tiếp với ý là sao đặt lịch rồi mà còn phải chờ đợi kỳ vậy, sao không vào bệnh viện khám có bảo hiểm mà khám ở đây? Anh bảo đậu xe ngồi chờ rồi bị đuổi, phải chạy mấy vòng rồi. Tôi nghe tới đây khá tủi thân nhưng cũng không muốn đôi co với anh.

Sau hai chuyện đó, tôi chiến tranh lạnh với chồng vì cảm thấy anh lúc nào cũng phải đổ lỗi cho tôi. Còn anh lấy lý do là cảm thấy tôi không quan tâm tới anh, là người không biết tính toán, không sắp xếp nên mới bị anh la mắng (cụ thể là biết chỗ khám không đậu xe được thì phải báo để đi xe máy, rồi mải nói chuyện với mọi người nên không để ý máy bay delay lần nữa). Mỗi lần xảy ra việc gì, anh phải tìm ra ai mắc lỗi và nhận lỗi mới được.

Hôm nay sinh nhật tôi, sáng lại cãi nhau và anh nói thẳng đừng có lấy lý do sinh nhật mà dằn vặt anh nữa. Trong khi tôi chưa hề đòi hỏi gì. Thật tình tôi không biết do mình không quan tâm tới chồng hay không biết sắp xếp tính toán nên mới hay tranh cãi như vậy. Ngoài những việc vợ chồng hay khắc khẩu và thường tranh cãi, chúng tôi đều rất yêu thương nhau, anh cũng hay giúp đỡ tôi việc nhà và tôi nhờ anh chở đi đâu anh đều chở đi hết. Nhờ các bạn cho ý kiến.

Thùy Dương