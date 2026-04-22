Chồng chết, vợ bị thương nghi do xô xát ghen tuông

Đồng ThápThi thể ông Lê Hoàng Hải, 52 tuổi, trong nhà; gần đó người vợ bị thương nặng cùng chiếc búa dính máu.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 20h hôm qua, Công an xã Tân Hòa nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở ấp Thanh Nhung 2 nên cử cán bộ đến xác minh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ông Lê Hoàng Hải nằm chết trên võng, phần đầu có nhiều vết thương. Xung quanh nền gạch có nhiều vết máu, cạnh đó còn có chiếc búa cán gỗ dính máu. Bà Trần Thị Thanh Tuyết (52 tuổi) là vợ ông Hải cũng bị thương nặng được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công.

Hiện trường án mạng.

Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

