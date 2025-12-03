Chồng chê tôi béo khiến anh mất cảm hứng gần gũi

Chồng tôi bảo vợ béo, khác hẳn hồi yêu, giờ nhìn chán lắm, nói chuyện cũng nhạt, nhiều lúc chẳng còn cảm hứng.

Tôi 33 tuổi, lập gia đình được hơn 10 năm và có con gái 7 tuổi. Tôi vốn không phải người tự tin về ngoại hình. Sau sinh, tôi tăng cân khá nhiều, dù cố gắng mãi vẫn không trở lại dáng cũ. Chồng tôi ít khi nói gì, hoặc chỉ bảo "từ từ rồi giảm", "em khỏe mạnh là được", tôi cũng nghĩ mình được thấu hiểu. Vì thế, khi vô tình đọc được tin nhắn của anh và mấy người bạn thân tám chuyện, tôi như bị tạt nước lạnh. Họ bàn đủ thứ chuyện, trong đó có cả chuyện vợ béo, vợ xấu. Một anh bạn nói dạo này ngủ riêng với vợ, do vợ đang cho con bú, người toàn mùi sữa. Chồng tôi bảo vợ béo, khác hẳn hồi yêu, giờ nhìn chán lắm, nói chuyện cũng nhạt, nhiều lúc chẳng còn cảm hứng.

Tôi đọc đi đọc lại mấy câu ấy như không tin đó là lời người sống cạnh mình suốt 10 năm, là cha của con tôi. Chồng không chê tôi trước mặt, nhưng lại nói tất cả những điều tồi tệ nhất về vợ với bạn bè. Tối đó, tôi nằm cạnh chồng mà cảm giác như hai người xa lạ. Trong đầu cứ quanh quẩn câu "nhìn chán lắm". Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao phải mang ngoại hình của tôi ra bàn luận? Trước giờ mỗi khi tôi soi gương mà thấy buồn, anh vẫn bảo "em bình thường mà". Giờ tôi mới biết, hóa ra "bình thường" ấy là do anh không muốn nói thật.

Tôi vừa giận, vừa tủi, vừa hoang mang, không biết nên phản ứng thế nào. Có lúc muốn làm ầm lên, nhưng lại nghĩ nếu nói ra, anh sẽ bảo tôi tự ý đọc tin nhắn, rồi câu chuyện sẽ rẽ sang hướng khác. Tôi muốn hỏi rõ anh nghĩ gì về tôi, nhưng lại sợ nghe thêm những lời làm mình tổn thương. Từ hôm đọc được đoạn chat đó, tôi thấy mình chẳng còn tự tin khi đứng trước chồng. Tôi ngại thay đồ trước mặt anh, ngại cả việc nằm cạnh nhau, mất tự tin khi gần gũi.

Tôi viết lên đây vì rất rối bời. Tôi từng cố tập luyện và ăn kiêng nhưng chẳng giảm được bao nhiêu cân nặng. Giờ để vậy, tôi rất mất tự tin. Dạo này anh còn gợi ý sinh thêm một bé nữa vì con chúng tôi đã lớn. Sinh một con đã vậy, nếu sinh hai con chắc cơ thể tôi còn tệ hơn. Tôi mong được mọi người chia sẻ, cho lời khuyên.

Ánh Tuyết